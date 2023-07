Transferler aldı başını gidiyor.. Fenerbahçe, her sezon yaptığı transferlerin daha da üstüne çıkarak paraya, rakama bakmadan büyük oyuncuları kadrosuna katıyor. Ali Koç, geride kalan 5 sezonda da çok sayıda ismi almış ve büyük paralar harcamıştı. Fakat bu sezon hani derler ya bazen "Patron çıldırdı" diye işte aynen böyle bir durum var. Fenerbahçe bir yandan oyuncu satarken diğer yandan daha fazlasını harcıyor. Artık Koç'la 6. sezon.. Sayın Koç, 'Ya şampiyon olacağız ya şampiyon olacağız, başka çıkış yolu yok' düşüncesinde.







Geçen sezon 8+3 kuralında rahat olan sarı-lacivertliler bu sezon sıkıntıya girecek bir duruma düştü. Diğer takımların da farkı yok. Herkes yabancı oyuncu alıyor... Sosyal medya hesaplarında bir dedikodu üretildi: "Kural değişiyor, yabancı sayısı 9+2 oluyor" Tamamen algı oluşturmaya, suyu bulandırmaya yönelik söylentiler... Hatta Futbol Federasyonu, toplantı yapıp konuyu tekrar masaya yatıracakmış! TFF Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi'ye bu meseleyi net bir şekilde sordum: "Sayın Başkan, Süper Lig'de yabancı sayısının değişeceği ve 9+2 olacağına dair iddialar var. TFF'nin gündeminde böyle bir şey bulunuyor mu?" İşte, futbolun patronundan aldığım yanıt: "Kesinlikle böyle bir durum yok." O zaman bu konuyu kapatalım. Siz siz olun sosyal medyadaki yalanlara, algılara aldanmayın. Aman dikkat!..



GÜNEŞ VE TAKIMA YAPILAN HAKSIZLIK!

Beşiktaş taraftarı kızgın.. Önce Halil Dervişoğlu sona Tadic ve son olarak da Redmond.. Arka arkaya 3 kötü haber taraftarı tetikledi. Daha sezon başlamadan takımı yerden yere vurup yönetimi istifaya çağırmak abes bir şey.. Hele de, "Transfer yapılmadı" diye.. Halil, Beşiktaş'a gelse ne olur gelmese ne olur! Tadic büyük isim. Fenerbahçe'nin gündeminde 4 gün önce yokken teklif yapıp aldılar..







Burada para konuştu! Bu işler böyle.. Güç gösterisi! Dolayısıyla taraftar kızmasın.. Redmond konusu ise sıkıntılı. Çok uzadı bu konu. Oyaladıkça oyaladı Beşiktaş'ı... Yönetim de bekledi, hata ettiler.. "Transfer yapılmadı" diye yönetimi istifaya adev etmek normal bir şey değil.. Bu takım size ligin son maçına kadar ne heyecanlar yaşattı. Ne Galatasaray ne Fenerbahçe herkes Beşiktaş'ı konuşuyordu.. Güneş ve takımdaki oyunculara haksızlık yapmayın...



HEM GURUR HEM PAHA BİÇİLMEZ TANITIM!

Voleybolda Türkiye inanılmaz bir yol aldı. Sezon bitti ama kadınlarımızın enerjisi bitmedi.. Şampiyon olan milli takımımız dünyanın da bir numarasına çıktı. Türkiye gece uyumadı, televizyon başında dualarla, heyecanla bu finali takip etti. Ve mutlu son... Başarıya giden yolda emek, azim, hırs, aile olmak her şey var. Ligleri biten oyuncuların hiçbir fizik gücü kaybına uğramadan hedefe ulaşmaları başarıyı daha da anlamlı kılıyor.







Bugün Türkiye'de birçok aile çocuğunu voleybola yazdırmak istiyor. Ne kadar güzel bir tablo.. Kulüpler bazında gelen zaferlerin ardında bu şampiyonluk Türkiye'nin artık voleybolda bir devrim yaptığının göstergesi oldu. Ülkemiz adına da müthiş bir tanıtım. Bunu parayla ödeyemezsiniz. Düşünsenize Amerikalı bile 'erik dalını' öğrendi.. Dans etmeye başladı.. Her şeyi ile varız, bir numarayız artık. Emeği geçenleri kutlarım..