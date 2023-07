Sanki Avrupa'da futbolcu kalmamış gibi özellikle G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş birbirlerinin talip oldukları oyunculara transfer teklifinde bulunuyor. Böyle bir yarışın olması normal karşılanabilir. Şu ana kadar kazanan; futbolcular ve takımları oldu. Bu isimlerden biri de Halil Dervişoğlu (Geçen sezon Burnley'de 9 maç-1 gol). Önce Beşiktaş için İstanbul'a geldiği açıklandı. Ardından hem G.Saray hem de Adana Demirspor'un milli futbolcuyla ilgilendiği öğrenildi. Biliyorsunuz daha önce G.Saray'da forma giymişti. Beşiktaş ile görüşürken başka kulüplerle de masaya oturup parasını artırma peşinde olan Halil, sonuç itibariyle siyah-beyazlılar ile el sıkıştı. Hatta kulübü Brentford da futbolcuyu Beşiktaş'a vermeyi kabul etti.







Tam 'Bu iş bitti' denirken Şenol Güneş'in, kampta basın mensuplarına "Halil kulübüne, Beşiktaş ismini kullanıp arkasından pazarlık yaparsa doğru olmaz. Çünkü onu Beşiktaş istedi. Bir futbolcuya güvenim sarsılırsa soğuk bakarım" sözleri gündeme bomba gibi düştü. Güneş haklıydı. Hem Beşiktaş ile görüşüp hem de eski kulübüyle (G.Saray) iletişime geçmek doğru değil. İş şimdi biraz karıştı. Bir yanda Beşiktaş; oyuncu ve kulübüyle anlaşırken diğer tarafta Güneş'in sözleri var. Ben de Güneş'in yerinde olsam Halil'i istemem. Ama futbol piyasasında her an her şey değişebilir. Şunu merak ediyorum. 2021- 22'nin sonunda Genoa'ya giden 24 yaşındaki Güven Yalçın'a (25 maç-1 asist), Beşiktaş niye yol verdi? Halil, Güven'den iyi futbolcu mu? Elinizdeki oyuncuların gitmelerine izin veriyorsunuz, sonra bu durumlarla karşı karşıya kalıyorsunuz.







İSTEDİĞİM KADROYU KURUN JÜBİLEMİ G.SARAY'DA YAPAYIM

G.Saray'da en çok merak edilen konulardan biri; İcardi'nin durumu. Yönetim, büyük bir özveride bulunup, iş adamlarını da devreye sokarak İcardi'nin transferinde önemli mesafe kat etti. Bir terslik olmazsa Arjantinli futbolcu, önümüzdeki yıllarda da sarı-kırmızılı formayı giyecek. 3 yılın bedeli 30 milyon Euro… İtiraf etmeliyim ki yüksek bir rakam. Takım içindeki dengeler düşünüldüğünde, maaş skalasını altüst edecek bir miktar. Eminim ki G.Saray yönetimi bunu da göz önünde bulundurmuştur. Özellikle teknik direktör Okan Buruk'un aldığı ücrete (bu sezon 22 milyon TL) bir iyileştirme yapılacaktır. Çünkü Buruk, şampiyon olarak bunu fazlasıyla hak etti. Ayrıca takımdaki bazı yerli oyuncuların da TL bazındaki ücretleri bir hayli düşük. Bu yönetimin işi, ben İcardi meselesine dönüyorum. Oyuncu ile ilgili çok özel bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Görüşmeler boyunca G.Saray yönetimine şunu söylemiş: "Transferleri benim oyun düzenime göre gerçekleştirirseniz, jübilemi bile burada yaparım. G.Saray'ı çok seviyorum." Bu önemli bir söz... Bu arada eşi Wanda Nara'nın hastalığıyla ilgili Arjantin basınından önemli iddialar var. Umarım bu söylentiler doğru değildir. Sağlık her şeyden önemli.







BAŞARI İÇİN TRANSFER DEĞİL KARTAL'A DESTEK GEREKLİ

Fenerbahçe, her sezon olduğu gibi yine transferde hızlı... Ama geçmiş yıllara bakıldığı zaman iyi transferlerle bu işin olmayacağı bir gerçek. Sarı-lacivertli takım, İsmail Kartal'ın oyun planına göre mi transfer yapıyor, yoksa taraftarın gözünü boyamak için mi anlamadım. Gerçek olan şu; eleştiriler azaldı, herkes alınan ve alınacak oyuncuları konuşmaya başladı. Ama bir gerçeğin altını çizmek lazım. Kızılyıldız maçını kaybettikten sonra sosyal medyadaki yorumları gördüğünüzde insan 'Eyvah' demek istiyor. Çünkü taraftarda bir gram sabır yok. Durum böyleyken Allah, İsmail Kartal'ın yardımcısı olsun. Kimi getirirseniz getirin, iyi futbol oynamaz ve bunu sonuca yansıtmazsanız, bu sabırla bir yere varılmaz. Ben Fenerbahçe taraftarının yerinde olsam Kartal'a sonsuz bir destek ve moral veririm. Çünkü artık başka bir seçenek yok.