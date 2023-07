Arda Güler'in imza töreni tek kelimeyle harikaydı. Özellikle Real Madrid Başkanı Perez'in konuşması.. Her kelimesi güzeldi, her cümle bir mesajdı.. Real Madrid'in neden büyük bir kulüp olduğunun açık ve net bir göstergesiydi tören.. Özellikle de bir fotoğraf karesi imza törenine damga vuran anlardan biriydi.. Perez'in Arda'yı dinlerkenki duruşu. Biliyorsunuz bir süre önce İsmail Kartal-Ali Koç'un Samandıra'daki buluşmasındaki ilk fotoğraf karesi tartışma yaratmıştı. Sayın Koç bu konudaki soruya kızmış "Tarzım bu" demişti..







Biz Arda'nın imza törenine dönelim.. Arda, soruları yanıtlarken Ancelotti detayı dikkat çekiciydi.. R.Madrid'in karizmatik hocasının Arda Güler'i arayıp, "Seni istiyorum. Buraya geleceksin. Kampa beraber gideceğiz" sözleri her şeyin özetiydi. Bu nedenle çocuğa kimse kızmasın.. Ancelotti'yi seçmek, Real Madrid'e gitmek kadar doğal ne olabilir!. Samandıra'da mı devam etseydi!.. Stres, kaos, baskı ve gerilim.. Bunun tartışılması bile saçmalık.. Kartal'ın imza töreninde Koç'un Arda ile ilgili sözleri taraftara bir şikâyetti.. Çocuğun kalbindeki F.Bahçe sevgisinin biteceğini sanmıyorum. En önemli görev Sayın Koç'a düşüyor. Arda'yı şikâyet eder gibi cümleler kurmak, "Süreci anlatacağım" demek doğru değildi. Zaten anlatacağını da sanmıyorum.. Ki anlatacak ne varsa.. Biz şöyle bitirelim: "İngilizce biliyorum ama Türkçe konuşacağım" diyen Arda yolun açık olsun.. Okyanuslar seni bekliyor..



ORTA VARSA TEPKİLERE KATLANACAKSINIZ!

Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, 11 Temmuz'da yapacağı toplantı ile görev bölümü yapacak ve işlere koyulacak.. Merak edilen konular oldukça fazla.. Mesela yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı kim olacak. Lale Orta devam edecek mi? Hafta içinde bu konuyla ilgili farklı iddialar vardı. Orta'nın devam edeceği, ekibinde bazı değişiklikler olacağına dair.. Geçen sezon Lale Hanım çok tartışıldı. Galatasaray zaten istemediğini beyan etti. TFF yönetimi devam ederse risklere, gelecek tartışmalara da göğüs germek zorunda.. Ne karar alırsanız alın yine TFF'yi zor bir sezon bekliyor. F.Bahçe Başkanı Ali Koç zaten bunun fitilini geçen hafta ateşledi!







KULÜPLER BİRLİĞİ'NİN ANLAŞTIĞI KONU VAR MI?

Geçen hafta muhabirimiz Ogün Şahinoğlu bomba bir habere imza attı. Kulüpler Birliği toplantısında 4 büyük takım dışındaki kulüplerin yayın gelirlerinin eşit dağıtılması için TFF'ye başvuracaklarını haber yaptı. Bu konu aslında o kadar önemliydi ki.. Gazetecilik adına... Transfer gündemi arasında kaynadı, gitti! Ve enteresan olan, şampiyonluğu bulunan Başakşehir de 4 büyük takım dışındaki kulüplere destek veriyordu. Kulüpler birçok konuda şu ana kadar orta yol bulamadı. Böyle bir konuda da ortak bir noktada buluşmaları imkânsız! Gelirlerin ortak bölüşülmesi fantastik bir istek gibi.. Böyle bir şey olmaz. Kavga çıkar.. Havuz dağılır..