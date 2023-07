F.Bahçe'de günlerdir belirsiz olan Arda Güler işi sonuçlandı. 18 yaşındaki gururumuz, Real Madrid'e imza attı. Kimi F.Bahçeliler kızıyor, kimi övünüyor. Basın toplantısındaki yüz ifadesine bakarsak Ali Koç da kızgın. Bu konunun perde arkası nedir? Bilmediğimiz bir konu mu var? Arda neden Barcelona'dan vazgeçip Real Madrid'e imza attı? Mesele sadece Arda'ya verilen 'oynatacağız" sözü mü?









Arda konusunu 2'ye ayırıyorum. İlk bölüm, negatif taraf. Bu çocuğa Ali Koç çok emek verdi, herkesten fazla inandı, adeta babalık yaptı. Bu sezon ilk 11'de oynasın diye Jesus'la bile kavga etti. Sezon sonu teklifler yağmur gibi gelince F.Bahçe için en faydalı seçenek olarak gördüğü Barcelona ile anlaştı. Bana sorarsanız söz hakkı onda olmalıydı. Ama Arda'nın babası, kendisi 15 milyon Euro komisyon alacak diye gitti, Real Madrid'i seçti. Bu anlattığım hikâyenin hiçbir yerinde F.Bahçelilik yok maalesef. Fırsatları değerlendiren bir baba ve yetenekli oğlu var. Eğer Jesus geçen sezon Arda'yı hak ettiği kadar oynatsa aslında F.Bahçe şampiyon olmuştu, Arda da şu ankinin 2 katına transfer olmuştu. Ali Koç bu işte, hem Jesus'tan hem de Arda'nın babasından darbe yedi, üzülmekte çok haklı.



KALECİ, STOPER VE ORTA SAHA ŞART



F.Bahçe'de İsmail Kartal da imzayı attı. Yeni dönem başladı. Kartal, şampiyonluk sözü verdi. Bundan sonra F.Bahçe, İsmail Kartal ile neler yapabilir. Tecrübeli hoca, bu sefer şampiyonluk sözünü tutabilecek mi?









F.Bahçe'nin rakibi 1 değil, 2 tane. Şampiyon G.Saray ve son 15 haftadaki performansla kendini şampiyon sanan Beşiktaş. F.Bahçe'nin şampiyon olabilmesi için sadece teknik direktör yetmez. Kadroda 3 pozisyona takviye lazım: Kaleci, stoper, orta saha… Bu takım 40'tan fazla gol yemiş. Eldeki kadro zaten yetersiz, Arda'dan sonra başka gidenler de olursa mutlaka yerlerinin dolması gerek. İsmail Kartal şüphesiz iyi bir F.Bahçeli. İyi bir teknik direktör olup olmadığı da bu sezon tekrar teste girecek. Allah yardımcısı olsun. Ama şampiyonluk konusunda şu an itibarıyla F.Bahçe 3'üncü ihtimal.



STEFAN KUNTZ KARAKTERLİ OYUNCULARA DUA ETSİN



A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un yerine Abdullah Avcı'nın geleceğini siz söylediniz. Fakat sonradan vazgeçildi. Hâlâ bu iddianın arkasında mısınız? Ya da Alman çalıştırıcının gitme ihtimalini yüzde kaç görüyorsunuz?







Kuntz mevzusunu şöyle özetleyeyim; futbolcular Büyükekşi ile görüşüp teknik direktörden memnun olmadıklarını dile getirdi. Kuntz'u getiren Hamit Altıntop da bu işi çomaklayanların başında geliyordu. Yani neredeyse Kuntz'un gitmesi için takımın yenilmesi gerekiyordu. Allah'tan çok karakterli topçularımız var da hocayı istemedikleri halde, giydikleri Ay-Yıldız'ın hakkını verdiler ve Milli Takım 2 önemli galibiyet elde etti. Bu 6 puandan sonra da Büyükekşi, Kuntz ile yola devam etme kararı aldı. Altıntop'un süreci çok hatalı yürütmesine, futbolcularla çok yüz göz olmasına karşın en azından Allah'tan Milli Takım yola devam ediyor. Benim fikrim net: Türk Milli Takımı'nı Türk hoca yönetmeli. Eğer şampiyonaya Kuntz yüzünden gidemezsek bunun faturasını Büyükekşi ve onu getiren Altıntop öder.



PARALAR YANAR!



Arabistan, dünya futbolunu yerinden oynattı. Rakamlar inanılmaz yüksek. Arabistan'ın amacı ne?

Baktılar ki Katar, futbola gömdüğü paranın karşılığını aldı, Suudi Arabistan da aynı yöntemi izliyor. Parayı veren düdüğü çalacak arkadaş bu saatten sonra. Ne kadar büyük yıldızları alabilirlerse, o derece başarıya ulaşır bu proje. Yok, eğer eski yıldızlar mezarlığı haline gelirlerse para yakmış olurlar sadece.



EGOSUYLA G.SARAY'I ŞAMPİYON YAPTI



Jorge Jesus, Arabistan'dan Al Hilal'e imza attı. 'Mutlu olduğum yerdeyim' dedi. Jesus'u mutlu eden alacağı para mı yoksa F.Bahçe'den kurtulması mı? Portekizli hocanın bu sözleri için yorumunuz nedir?







Arabistan'da mutluluğu bulan teknik direktörün futbolla değil sadece parayla alakası olabilir. Mesela şu örnekle anlayın: İcardi, Arabistan'dan gelen 90 milyon Euro'yu reddedip G.Saray'da kalmak için her şeyi yapıyor. Jesus, F.Bahçe'den kaçıp Arabistan'a gidiyor. İdealizm değil paragözlük bu. G.Saray'ı şampiyon yapıp F.Bahçe'yi 2'ncilikte bırakan zihniyet bu işte. Bu Jesus, kendi aldırdığı beş para etmez oyuncularla kulübü borç yükü altına soktu, onları oynatmakta inat etti; egosu ve açgözlülüğüyle koca sezonu heba etti. Paraya tapan adam, kendi cennetine gitti sonuçta.



BAŞKAN PEREZ VERDİĞİ BÜYÜK DEĞERİ GÖSTERDİ



Çok güzel bir imza töreni oldu. Arda Güler yeni kariyerine, yeni okyanuslara açıldı. Başkan Florentino Perez'in Arda ile ilgili konuşması çok beğenildi. Bir Türk genci için yapılan imza törenini siz nasıl buldunuz?







Bu transferle ilgili negatif sözlerim Jesus'a ve Arda'nın babasına. 18 yaşındaki pırıl pırıl bir gencin bunlarla hiç alakası yok. Arda nereye giderse gitsin, Türkiye'nin gururu olarak bizi temsil edecek. O basın toplantısındaki duruşu, hazırcevaplığı ve öz güveni bana bu sezon için çok umut verdi. Real Madrid bu sene tecrübeli birçok ismiyle yollarını ayırıp yaş ortalamasını düşürüyor. Hepsi yetenekli ama tecrübesiz. Bu kadroda başarı zor gelebilir ama ulus olarak biz bu çocuğun arkasındayız alimallah. Real Madrid Başkanı'nın imza törenine katılması da hoşuma gitti, ona verilen değeri gösteren bir hareket. Umarım her şey yolunda gider Arda için.



TAKIM İÇERİSİNDEKİ DENGE AYARLANMALI



G.Saray'da İcardi meselesi mutlu sona doğru gidiyor. Beşiktaş ve Fenerbahçeliler 'Bu transfer olmasın' diye temennide bulunsa da Arjantinli yıldız, büyük bir ihtimalle tekrar G.Saray forması giyecek. Bu süreçle ilgili neler söyleyeceksiniz? G.Saray yönetimi, İcardi'yi tekrar kadrosuna katarsa büyük bir operasyona imza atmış olur mu?







Bana gelen bilgilere göre G.Saray, İcardi ile yıllık 10 milyon Euro'ya 4 yıllık mukavele yapacak. PSG ile de bonservis pazarlığı sürüyor. 50 milyon Euro'yu aşan bir maliyetten bahsediyoruz. İcardi geçen sezon kaç paraya oynadı? Taş çatlasa 1 milyon Euro'ya. Şu an 50 katı bir maliyetten söz ediyoruz. İcardi kesinlikle müthiş bir golcü, G.Saray'ı farklı bir seviyeye taşıdı, şampiyon yaptı. Ama artık G.Saray'ın önünde yeni bir sorun var: Para dengesi. Diğer oyuncularla İcardi arasında parasal uçurum olursa, yönetim ve teknik kadroya büyük görev düşer. Kerem yılda 800 bin Euro alırken, İcardi o parayı 1 ayda kazanacak. Bunu dengelemek zorlaşacak. G.Saray'ı bu transferi gerçekleştirdiği için tebrik ederim; bundan sonrası için de kolaylıklar dilerim.



BURUK ELİNDE OLAN GÜCÜ KULLANMALI



G.Saray taraftarı, İcardi'nin yanı sıra başka transferlerin yolunu da gözlüyor. Şampiyonlar Ligi ön elemesine az bir zaman kaldı. Mevcut kadrosunda Torreira da sakatlanmış iken bu kadro Okan Burak'a yeter mi?







Okan Buruk, şu anda ligimizde 2 ayrı takımla şampiyonluk yaşamış tek teknik direktör. İstediği her oyuncuyu aldırabilecek kudrette olmalı. Eğer bu gücü kullanamazsa, oluşabilecek faturayı da kendisi öder. Allah'tan sırtını Erden Timur gibi bir transfer sihirbazına yaslamış durumda. Geçen seneki şampiyon kadroyu tek başına kuran Timur'un yine şapkadan tavşan çıkarması sürpriz olmaz.



750 MİLYON TL NASIL DAĞITILACAK?



TFF yarın toplanıyor. Masadaki öncelikli konular sizce neler?









TFF, yeni döneme nispeten daha rahat başlayacak. Büyükekşi'nin gitmesini isteyen kulüpler, bir süre sessiz kalır. 15 gündür dükkanı kapatan Büyükekşi'nin ilk sınavı, MHK Başkanı ve kurullar olacak. Eğer Lale Orta veya benzeri bir isim gelirse, anlayın ki eski tas eski hamam! Ortam çok gerilecek. 750 milyon liraya Süper Lig'in isim hakkının satılması büyük olay ama bu paranın nereden geldiğini ve nasıl dağıtılacağını izlemek lazım.