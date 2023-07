Fenerbahçe'de adeta patron çıldırdı. Sosyal medyada kim yazılsa Ali Koç transfer ediyor.. Sayın Koç, fikstür çekiminde 'Bu ekonomik şartlarda ne kulüpler ne de TFF yaşayabilir' dedi. Eylemle, söylemi nasıl yorumlarsınız?







Ali Koç'un yapmış olduğu transferleri Galatasaray yapsaydı 'Florya'da petrol kuyusu mu buldular' diye medya manşet atardı. Sayın Koç'un para gücüne lafımız yok ancak eylemleri ile söylemleri arasında tutarsızlık var. Sayın Koç, 'Bu ekonomik şartlarda ne kulüpler ne de TFF yaşayabilir' diyor ama taraftarın 'Alınsın' dediği oyuncular için gözünü kırpmadan ve yaşına bakmadan hovardaca paralar harcıyor.







Şampiyon olamamak Koç'un her sezon yeni bir takım kurmasına neden oluyor. Ancak basketbol efsanesi Michael Jordan şöyle der: "Yıldızlarla maç kazanırsınız, takım olursanız şampiyonluğu."



İCARDİ VE WANDA NARA'YI EN İYİ OKAN BURUK ANLAR!



Galatasaray uzun zamandır İcardi'nin yolunu beklerken, çocuklarının annesi Wanda'nın sağlık sorunu ile sarsıldı. Okan Buruk 'Gelişi için tarih veremem' dedi. Galatasaray, İcardi'yi beklemek yerine B planına geçmeli mi?







Sağlık her şeyin başıdır. Okan Buruk, bir baba olarak sağlığın ne kadar önemli olduğunu oğlu Ali Yiğit'in tedavi sürecinde fazlasıyla yaşadı. İcardi'nin de çocuklarının annesi Wanda Nara'nın yaşadığı sağlık sorunlarında yanında olmasını çok doğal buluyorum. Arjantinli yıldız, eşinin tedavisi netleşinceye kadar desteğini verecektir. Ama sonuçta futbol hayatını da sürdürecek bir planlama yapacaktır. Ayrıca Türkiye tıp konusunda çok ileri teknolojilere sahip. Yurt dışındaki birçok ülkeden Türkiye'ye, özellikle istanbul'a tedavi olmaya gelen insanlar var. G.Saray'ın sponsorluğunu yapan Medicana Hastanesi de üst düzey bilgisayarla donatılmış her türlü tedaviye yanıt verecek teknolojiye sahip. İcardi, Nara istediği sürece İstanbul'da tedavi ettirebilir. Kafası rahat olur, kendisi de oynamaya devam eder.



KOMİSYON KARARINI DOĞRU BULMUYORUM



Son günlerde en çok tartışılan konu; TFF'nin 1959 yılı öncesi şampiyonlukların sayılması için bir komisyon kurulmasına karar vermesi... Ben sordum, komisyonda kimlerin olacağı ve sayısı konusunda bir yanıt alamadım. TFF, bu açıklamasıyla ateşe benzin mi döktü, yoksa zaman mı kazandı?

Yıldızlar konusunda Tahkim Kurulu'nun daha önce ret kararı vermesine rağmen TFF'nin tekrardan yarayı kaşımasını doğru bulmuyorum. Bu tartışma ciddi bir gerilim yaratır. Federasyon futbolda marka değerini yükselmek istiyor ve fair play ruhuna yaşatmayı arzuluyorsa gerilimi azaltmalıdır.



EN KAZIK HAFTALAR GALATASARAY'A ÇIKTI



Fikstür belli oldu. Dört Büyükler için baktığımızda fikstür avantajı kimde. Yine sondan bir hafta önce Galatasaray- Fenerbahçe derbisi var. Bu sezonki gibi bir yarış olur mu?







Yine en kazık haftalar Galatasaray'a çıktı. Kulüpler hesabını iyi yapsın sonra ağlamasın. Çünkü Galatasaray ilk yarı tam 10 deplasmana çıkacak. Bunu şimdiden hatırlatayım. Sonra bazı kesimler 'Az deplasman oynadı' diye feryat ediyor. Bu sezon yarış, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında geçmez. Trabzonspor ile Beşiktaş da bunun içinde olur.



YERİNDE BİR TRANSFER



Galatasaray, Bakambu ile anlaştı. Oyuncunun imzası bekleniyor. Bu transfer faydalı olur mu?







Bakambu B planı gibi duruyor. Okan hoca, Bakambu'yu çok istemişti. Demokratik Kongolu oyuncu, eğer Dubai'de bir takıma (Al-Nasr SC) attığı imza sorununu çözebilirse, Galatasaray'a gelebilir ve faydalı olur. Bakambu geçen sezon çok verimli işlere imza attı (Olimpiakos'ta 37 maç-18 gol). Yerinde bir transfer.



BU MHK ATEŞİ SÖNDÜREMEZ



TFF yönetimi, MHK'nin başına Ahmet İbanoğlu'nu getirdi. Sürpriz bir atamaydı. Daha önce yaptığımız söyleşide bize Cüneyt Çakır ismini vermiştiniz. Bu atama için görüşünüz nedir? İbanoğlu, büyük tepki gören hakemleri ve camiasını idare edebilecek mi?







Ahmet İbanoğlu'nun başkanlığa getirilmesi 'Her şeye evet de, rahatsız olma' anlayışının ifadesidir. Nedense TFF, MHK'nin başına kariyerli isimleri getirmekten korkuyor. Ahmet İbanoğlu'nu araştırdım. Beyefendi kişiliği varmış. Ancak İbanoğlu'nun kariyeri MHK başkanlığına oturmak için yeterli değil. Üstelik Şenez Erzik döneminde yönettiği maçtan sonra küme düşürülmüş ve düdüğü astırılmıştı. Türkiye'nin dünyadaki en kariyerli ismi Cüneyt Çakır'ın getirilmemesinin bence temelinde 'Biat etmemek' yatıyordu. İbanoğlu hakem dünyasının ateşini söndüremez. Eğer TFF işler kötü giderse, İbanoğlu'nu yollamakta zorlanmaz.



TURU ÇANTADA KEKLİK GÖRMÜYORUM



Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki rakibi Zalgiris oldu. Galatasaray ile kıyaslandığında zayıf bir ekip. Sarı-kırmızılıların da eksiklerini göz önüne alırsak, nasıl bir sonuç bekliyorsunuz. Tur çantada keklik diyebilir miyiz?

Hiçbir maç kağıt üstünde kazanılmıyor. Zalgiris'e 'Nasıl olsa yeneriz' rahatlığıyla bakmak hata olur. Geçmişte Galatasaray, kendisinden kat kat güçsüz Norveç ekibi 'Tromso olayı'nı yaşamış ve elenmişti. Turu çantada keklik görmek doğru değil. Ama Galatasaray'ın kadro kalitesi Litvanya takımını eleyecek güçtedir.









HEM KADROSU İYİ HEM DE ŞENOL GÜNEŞ'İ VAR!



Beşiktaş'ın iyi bir kadrosu, çok tecrübeli de bir hocası var. Ama sosyal medyada gaza gelen taraftar 'Neden transfer yok' diye kızıyor. Oysa yönetim 24 saatte iki oyuncuyu bitirdi. Eldeki futbolculara bakıldığında taraftarın yaptığı haksızlık değil mi?

Beşiktaş yönetimi, ayağını yorganına göre uzatarak transfer yapmayı yeğliyor. Ama Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, çıtayı öyle bir noktaya getirdi ki rakip taraftar, kendi takımlarının kariyerlerini gözden geçirmediği gibi ısrarla transfer baskısı yapıyor. Bence Beşiktaş'ın çok iyi bir kadrosu, Türk futbolunu yakından tanıyan Şenol Güneş gibi tecrübeli-deneyimli ve gövdeli bir teknik adamı var.