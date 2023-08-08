Ligin başlamasına artık sayılı günler kaldı. Uzun ve heyecanlı bir maraton bizi bekliyor. Her transfer döneminde olduğu gibi yine çılgın paralar harcandı. Sosyal medyaya bakarsak ya Fenerbahçe ya da Galatasaray şampiyon. Neler söylersiniz?







Türkiye'de özellikle futbolda garip bir görgüsüzlük var. Kim ismi daha büyük futbolcu transfer ederse, diğer takım taraftarlarına adeta 'nanik' yapıyor. Bu ülkeye ne büyük futbolcular geldi hatırlayın; Van Persieler, Anelkalar, Roberto Carloslar…







Büyük transfer yapmak şampiyon olmak demek değildir. Ama genel olarak kadro kalitelerine bakınca, geçen sezondan bu sezona yansıma olacak. Galatasaray ve Fenerbahçe şampiyonluk yarışında bir adım önde görülüyorlar. Asıl tuhafıma giden Beşiktaş. Son birkaç haftada Ahmet Nur Çebi ile taraftarı arasındaki gönül bağı adeta koptu. Bence bu çok doğru bir durum değil.







Beşiktaş'ın kadrosu asla kötü değil. Aboubakar ve Cenk gibi golcüler İcardi ya da Dzeko'dan aşağıda değiller. Kaleciye baktığımızda Mert, Türkiye'nin en iyilerinden biri. Beşiktaş'ın orta sahasında çok önemli isimler var. Belki stoper pozisyonunda zafiyet yaşansa da daha sezon başlamadan "Yarışın dışında kalır" denmesi futbolun doğrularıyla bağdaşmaz.



GERİLİMİN SORUMLUSU MEDYA DEMESİNLER



Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki gerilim daha maçlar başlamadan hortladı. Şimdi de Metin Öztürk'ün Ali Koç'a, "Dursun Bey'in hitabet gücü yeterli değil. O nedenle sizinle televizyona çıkmaz" sözü tartışılıyor. Ali Koç, Öztürk'ün bunu söylediğinde ısrarcı, Dursun Bey ise "Benim yardımcım nerede ne konuşacağını bilir" dedi. Düşünceniz nedir?









Türk futbolunda yıllarca gerilimin sorumlusu olarak gazeteciler ve televizyon yorumcuları hedef gösterildi. Futboldaki gerilimin asıl sorumlusu başkan ve idarecilerdir. Şu hale bakın, daha sezon başlamamış, laf çakmalar, rencide edici konuşmalar bitmek bilmiyor. Ve biz sezona bu gerilimle giriyoruz. Kulüp başkanları asla ve asla çıkıp da "Bu işin sorumlusu basın" demesinler. Sorumlusu ve başrol oyuncuları kendileri.



MESSİ'NİN KOLLANMA İHTİYACI YOK



Messi için Amerika'da hakemler tarafından kayrılıyor tartışmalarını beraberinde getirdi. Hakemler saha içinde yıldız futbolcuyu kayırır mı? Avrupa'da oynarken de bu ayrıcalığı var mıydı?







Asla ben böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hele hele Amerika gibi basın özgürlüğünün ve denetleme mekanizmasının çok yüksek olduğu bir yerde hakemlerin Messi'yi kollayabileceğine ihtimal vermiyorum. Aynı Messi, Avrupa'da oynarken de büyük performanslar ortaya koydu ama kimse hakemler kolladı demedi.



DEĞİL ARABİSTAN'A, PLAJ FUTBOLU YÖNETMEYE ÇEŞME'YE ÇAĞRILMAZLAR



Suudi Arabistan müthiş transferlere devam ediyor. Para ile hakemleri de transfer ederler mi? Türkiye'den gidecek hakem görüyor musunuz? UEFA'nın yorumu ne olur?

Türk hakemliğinin mevcut kadrosu içinde değil Suudi Arabistan'a, Çeşme'deki plaj futboluna bile hakem transferi olmaz. Özellikle Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus bıraktıktan sonra Türk hakemliği büyük bir boşluğa düştü. Bu sezon bakın göreceksiniz ne tür hakem sorunları yaşayacağız hep beraber izleyeceğiz.



BÜTÇEDEKİ DELİK ÇOK BÜYÜR TAKIMDA HUZURSUZLUK BAŞLAR



Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk turu geçti ama ortaya koyduğu futbol beğenilmedi. Kadrosuna girecek isimler ve eksikler var. Bugün de Ljubljana karşısına çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma şansını nasıl görüyorsunuz?

Galatasaray iyi oynamıyor. Tıpkı geçen senenin sezon başında ilk 6-7 haftasında olduğu gibi. Ljubljana'nın Galatasaray'dan daha aşağıda bir takım olduğu kesin ama bu futbol. Diyelim ki elediler çok daha ciddi bir rakiple oynayacaklar. Galatasaray için en büyük tehlike şu; Şampiyonlar Ligi'ne giremedikleri an 30-40 milyon Euro kayıpları olacak ki bu açık zaten delik olan bütçede daha büyük bir delik açacak. Bazı oyuncular çok geç katıldı, İcardi adeta dokunulmaz gibi sezon açıldıktan bir ay sonra geldi. İşler iyi giderken ve İcardi gollerini atarken bu tür konular fazla rahatsız edici olmaz ama işler bir kötüye giderse eski defterler açılır, büyük bir huzursuzluk başlar.









MHK SEKRETERYA OLACAK



Süper Lig'de ve VAR'da görev yapacak hakemler açıklandı. Suat Arslanboğa ile Hüseyin Göçek VAR hakemi oldu. MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu gelecek 20 yılı planladıklarını söyledi. İnandırıcı buluyor musunuz?

Düşünebiliyor musunuz hakem ve yorumcu olarak 40 yıldır bu işin içindeyim Ahmet İbanoğlu'nu hayatımda bir kez gördüm. Benim zar zor tanıdığım bir adamı MHK Başkanı yapmanın anlamı şu; MHK sekreterya olacak, yapay zeka, algoritma gibi yalanlarla futbol kamuoyu uyutulacak, hakemlerle ilgili tüm atama ve kararları TFF Başkanı ve yanındakiler verecek. Bunu topluma inandırırsınız ama futbolun içindeki insanlar sadece size gülerler. Türk hakemlerinin bu sezon yapacağı tüm hataların faturası Büyükekşi'dedir. Üstelik Büyükekşi, RTÜK başkanlığına da soyunmuş, aklı sıra televizyondaki spor programlarına ayar verilecekmiş.