Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe çok maliyetli bir takım kurup önemli yıldızları kadrosuna kattı. Toplumdaki genel hava, şampiyonluk yarışının yine bu iki takım arasında geçeceği şeklinde. Buna katılıyor musunuz?







Son 20 senenin sezon başı transfer dönemlerine baktığımızda aşağı yukarı aynı fotoğrafları görüyoruz. Çok transfer yapanın şampiyon olacağı algısı her zaman çok yüksek oluyor. Ama sezon sonlarına baktığımızda bu fotoğrafları bire bir göremiyoruz. Çünkü futbolda başarının en temel noktası, doğru takım oluşturabilmek ve onu sezonun tamamında etkili bir şekilde yönetebilmek. Bunu en iyi yapabilen takım, mutlu sona ulaşır.



ADANA DEMİR YİNE LİGİN RENGİ OLACAK



4 büyük takımı bir kenara koyarsak Başakşehir ve Adana Demirspor yine şampiyonluk yarışının içinde olur mu? Adana Demirspor ligde çok önemli bir başarı yakaladı. Yarışa büyük de renk katıyor. Adana deplasmanı artık her takım için zorluk derecesi en üst seviyeye yazılanlardan biri oldu. Aynı sürecin devam edeceğini düşünüyorum. Emre Belözoğlu'nun takımı Başakşehir, önemli bir istikrara sahip ve hedefleri de hiç değişmiyor. Yine ilk 5'in içinde olacağını düşünüyorum.









EN ZOR GÖREV İSMAİL KARTAL'IN



Bir yanda Okan Buruk ve İsmail Kartal diğer yanda Trabzonspor'un yeni Hırvat teknik direktörü Bjelica ve Beşiktaş'ın yıllara meydan okuyan hocası Şenol Güneş. Tek tek analiz eder misiniz hocaları. Yarışta kim avantajlı?

İstatistiksel olarak baktığımızda ligimizde yerli teknik adamlar her zaman daha başarılı oluyor. Şu anda görevde olanlar içinde Okan Buruk ve Şenol Güneş, şampiyon teknik adamlar olduğu için biraz daha önde duruyor. Okan Buruk geçen sezon 'Bir teknik adam takımını hafta hafta doğru bir şekilde nasıl yönetirse başarılı olur'un en net örneğini verdi. Kendi ana oyun planının yanında rakiplere karşı uyguladığı özel taktiklerle de her maçı doğru yönetebilmeyi başardı.









Şenol hoca da ligin ikinci yarısında Beşiktaş'a muazzam bir süreç yaşattı. Şenol hocanın kariyerine baktığımızda bütün sezon boyunca krize girmeden görev yaptığı takımları yönettiğini görüyoruz. Ekibini her zaman yarışın içinde tutabilmeyi başarıyor. Bu da çok önemli bir özellik. İsmail Kartal yapılan transferlerle çok önemli bir kadroya sahip oldu. Geçmiş iki dönemde görevinde şampiyon olamasa da takımını zirveye oynattı. Ama kendisi çok net biliyor ki bu sezon üzerinde çok daha büyük bir baskı var. Şampiyonluk dışındaki hiçbir derece kabul görmeyecektir. Bu da onun bütün sezonu herkesten daha dikkatli yönetmesini gerektirecek bir durum. Trabzonspor'da Bjelica, geçen sezonun sonuna doğru geldiği için oyuncuları yakından tanıma fırsatı buldu. Bunun yanında yeni takımı inşa sürecinde önemli bir avantaj yakaladı. Ama her teknik adam için olduğu gibi onun için de aynı şeyler geçerli. İki sezon önce şampiyon olmuş bir takımın aynı hedeflerle yola çıktığı bir sezona başlayacak. Trabzon bu baskıyı yaşatan bir şehir. En önemlisi takımını yarışta tutması olacak.









BEŞİKTAŞ'A ACİL 10 NUMARA LAZIM!



Beşiktaş, transferde ağır gitti. Buna rağmen takıma önemli takviyeler yaptı. Eksik yerleri var mı? Bugün için 'Eksik görüyoruz' cümlesi çok doğru değil. Çünkü transfer devam ediyor. Ay sonuna kadar çok daha farklı isimler gündeme gelecektir. Şenol hocanın belli bölgeler içni talepleri var. Stoper, ön libero, ofansif bir orta saha, kanat forvet oyuncuları… Bunların bir bölümünün yapıldığını görüyoruz. Amartey, Rebic, Emrecan Bulut ve Onana alındı. 10 numara pozisyonuyla artı bir oyuncuyla alakalı da transferler mutlaka olacaktır. Tüm bu oyuncuların %100 katılımıyla zaten Beşiktaş'ın var olan güçlü omurgası hücumsal olarak daha da zenginleşecektir. Şenol hoca, güncel eksiklikleri de yönetebilen bir teknik adam. Ben sezon içinde her takım kadar güçlü ve şampiyonluğa aday bir oyuna sahip olacak bir Beşiktaş bekliyorum. Şu anda Ghezzal'ın olmaması önemli bir problem, Redmond da ayrıldı. Cenk'in de sakatlığını göz önünde bulundurarak santrforu tamamlayacak, kanattan da oyunu etkili hale getirebilecek futbolcu tercihleri görüyoruz. Beşiktaş'ın dinamik bir orta alanı var ama gol katkısı çok az. Katkısı yapacak bir orta alan eksikliği görüyoruz. İyi bir kanat oyuncusu ve iyi bir 10 numara Beşiktaş'a şart.









İCARDİ VE ABOUBAKAR SEZONU DOMİNE EDER



Şu ana kadar yapılan transferlerde en çok hangi isim sizi etkiledi? Ligimiz açısından en önemli transfer yine İcardi diyebiliriz. Çünkü kiralıktan sonra tekrar bonservisiyle alınması G.Saray'a önemli bir güç kattı. Geçen yılın başarısında tartışmasız en öne çıkan isimdi. Ligin bütün dengesini değiştirdi. Diğer takımların da elbette önemli transferleri var. Ama onların sonuca bu kadar net etki edip edemeyeceklerini bilmiyoruz. Şu anda İcardi ile birlikte ligde yine öne çıkan tek isim Aboubakar. Bu ikili ligi yeniden domine eder.









ELİNİZDE BİR BELGE YOKSA KONUŞMAYIN!



Hakemler yine sezona damga vurur mu? Bir futbolsever olarak güveniyor musunuz? BURADA asıl söylenmesi gereken cümle, 'Hakemlerimize güvenmek istiyoruz' olur. Çok fazla tartışmanın içine çekiyoruz. Özellikle yöneticilerin bu konuda çok fazla topa girdiğini görüyoruz. Hataları ve yanlışları dile getirmek lazım. Buna hiç şüphe yok. Diğer yandan herkesin önce bir dönüp kendisi adına da neyi yapamadığını sorgulaması lazım. Günü kurtarma adına sürekli hakemleri öne sürdüğünüzde bu sefer ligi her açıdan şaibeliymiş gibi bir noktaya taşıyoruz. Sizin başarılı olmadığınız noktada rakibinizin başarısının altında sürekli bir şeyler aramak saygıyı da yok ediyor. Rakibinizin başarısında ortaya çıkan durum, siz başarılı olduğunuzda da bu kez sizin karşınıza çıkıyor. Yani herkes 'Ama' ile başlayan bir cümleyle lafa giriyor. Bir diğer konu kulüplerin net ifade ettiği bir takım sıkıntılı konularla alakalı. Elde bilgi, belge varsa bunlarla ortaya çıkıp konuşmak ve bunları hukuksal anlamda bir sonuca taşımak lazım. Bir şey olmadan bunları dile getirdiğinizde kaotik bir ortam yaşanıyor.



AVRUPA KUPASI İÇİN ÖNCE LİGİMİZİN SEVİYESİ YÜKSELMELİ



Avrupa sahnesinde bu sezon bir kupa alma şansımız var mı? Özellikle Fenerbahçe bunu başarabilir mi? Her sezon başı bu şanslar herkes için eşit olarak duruyor. Tabii ki gönlümüzden katılan bütün takımlarımızın final oynaması geçiyor. Ama bunu bütün kulüplerimiz için gönlümüzden geçiriyoruz. Fakat genel lig seviyemizi yukarıya çıkarmamız lazım. Çünkü yalnızca bir takım ile olan bir şey değil, ligin kalitesi ve takımların oyun performansları yukarıya çıktığında buradaki hedeflere yaklaşmanız da daha mümkün olabiliyor.