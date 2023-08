F.Bahçe Başkanı Ali Koç, her fırsatta herkesi düelloya davet ediyor. Özellikle de Dursun Özbek'i. Ezeli rakipler arasındaki ilişkilerin normale dönmesini beklerken, sürekli bir düello daveti yapmak doğru mu?









Ali Bey'in lafı tam olarak şu; G.Saraylı bir yönetici, bana Dursun Özbek için "O senin karşına çıkamaz ki, hitabet kabiliyeti yok" dedi. Yeni nesil deyimle, sezona damga vuracak bir ifşa. Bu laf beni çok etkiledi. "Ezeli rakibine karşı kendi başkanını ezecek bir ifadeyi nasıl bir insan kullanır?" diye dert ettim ve araştırdım. Kendi istihbaratım sonucu şu bilgiye ulaştım: 29 Mart 2023 tarihindeki Kulüpler Birliği toplantısına G.Saray'ı temsilen İkinci Başkan Metin Öztürk katılıyor. Ve orada, 12 başkanın ortasında Ali Koç, "Metin Bey, Dursun başkana söyleyin de karşıma çıksın. Herkes eteklerindeki taşı döksün" çağrısında bulunuyor. Metin Öztürk de karşılık olarak maalesef o lafı söylüyor. İki tane kulüp başkanı olayın aynen böyle geçtiğini teyit etti bana. Orası köy kahvesi değil, Kulüpler Birliği. G.Saray İkinci Başkanı'ndan beklerdim ki, doğru dürüst bir yanıt versin. Ben yıllarca her türlü yönetim kurulunda yer aldım. Başkanlarımla çok problem yaşadım ama başka platformlarda hiç onların hakkında bu tarz yakışıksız söylemlerde bulunmadım. Öztürk, başkanını yetersiz bulabilir, sevmeyebilir. Ama bu sözleri başkanını değil maalesef G.Saray'ı yaralar, kendisini de küçük düşürür.











ALİ KOÇ'UN SÖZLERİNİ HİÇ DOĞRU BULMADIM



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, divan kurulu toplantısında Aziz Yıldırım'la ilgili çok ağır ifadeler kullandı ve 'korkak' dedi. Bir kulüp başkanının eski bir başkan için bu ifadeleri kullanmasına yorumunuz nedir? Siz duayen bir isim olarak, taraflara ne önerirsiniz?

Ali Koç'un Aziz Yıldırım'a ettiği hakaretleri hiç doğru bulmadım. Bu lafları alıp yüzüne söylese kendisine hak verirdim. Çünkü söylediklerinin içeriği doğru. Ancak üslup ve söylendiği yer açısından bu işleri sakat buluyorum. F.Bahçe başarı istiyorsa kenetlenmeli. Kendi içinde düşman yaratmamalı. Gelgelelim Aziz Bey'in kulübe ektiği nefret tohumları böyle durumlar yaratıyor. G.Saray, "sevgi iklimi" diyerek şampiyon oldu. F.Bahçe hâlâ eski başkanla hesaplaşma derdinde. Ali Koç, Aziz Bey'i zihninden çıkardığı gün, F.Bahçe başarıya koşacaktır. Ali Bey'i bu konuda yönlendirenler veya yönlendiremeyenler, kulübe büyük kötülük ediyor.









FENERBAHÇE HÜCUMU SEVİYE ATLADI



Avrupa maçları oynandı; Fenerbahçe ve Beşiktaş kazandı, Galatasaray ile Adana Demirspor berabere kaldı. Takımlarımızın performanslarını nasıl buldunuz?

Sezonun ilk maçları balayı gibidir. Kalite olarak düşük, kolay rakiplere karşı her futbolcu, meziyetlerini daha rahat sergiler. Önemli olan bu maçları kayıpsız ve sakatlıksız atlatmaktır. Bu nedenle ilk maçlara fazla anlam yüklemem. Ama F.Bahçe'de Tadic, Dzeko ve Szymanski'nin kumaşının iyi olduğunu söylemek lazım. 10 üstünden not vermek gerekirse kalite notları 7.5- 8'dir. Şimdiye kadar F.Bahçe ön bölgede 4.5'tan 5'lik adamlarla yol yürümeye çalışmıştı. O bakımdan Ali Koç'u bu sezonki seçimlerinden ötürü kutluyorum. G.Saray da henüz hazır olmamasına rağmen, nispeten güçlü bir rakibe karşı avantaj sağladı. Onları da beğendim.



MEHMET BÜYÜKEKŞİ BİZİ EZDİRMESİN



Türkiye, İtalya ile beraber EURO 2032 için ortak aday olma kararı aldı. Bu çok önemli ve tarihi bir adım. Ülkemiz açısından nasıl yorumluyorsunuz?

İtalya ile beraber EURO 2032'ye aday olmamız Türk futbol tarihinin akışını değiştirecek bir olaydır. İtalya gibi bir partner zaten bu organizasyonu almamız manasına gelir. Bildiğim kadarıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Şampiyonlar Ligi finali sırasında bu işi UEFA İcra Komitesi üyemiz Servet Yardımcı'ya organize ettirdi. Bizi Avrupa'da A takımına sokacak bir organizasyon başarısı. Tabii bundan sonra iş Mehmet Büyükekşi'nin büyük maçların paylaşımını doğru yapmasına kalıyor. Bizi İtalya'ya ezdirme Sayın Büyükekşi, göster bakalım kendini.



TFF DÜZGÜN BİR KOMİSYON KURMALI, SÜREÇ UZAMAMALI



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yıldızsız formayla sahaya çıkacaklarını söyledi. Bunun nedenini de TFF'yi baskı altına almamak olarak açıkladı. Taraftarların bir kısmı da tepki gösterdi. Alınan kararı nasıl analiz edersiniz?

F.Bahçe bu konuda niyetinin ciddi olduğunu ve adalet tecelli etmezse işlerin nereye varabileceğini gösterdi TFF'ye... Ve dedi ki; "Senin adaletine güveniyorum. Bu işi uzatmıyorum. Sen de uzatma." Mesele para, pul, yıldız meselesi değil. Şimdi iki ihtimal var. TFF ya düzgün bir komisyon kurup uzatmadan kararı verecek ya da F.Bahçe'yi susturmak için işi zamana yayacak. O da "negatif sonuç" anlamına gelir. Kısacası süreç uzadıkça F.Bahçe'nin şansı azalır.









YEMEZLER SAİSS EFENDİ



Siz Şenol Güneş'le uzunca bir zaman milli takımda Ay-Yıldız için görev yaptınız. Beşiktaş'tan ayrılan Romain Saiss, hoca için hoş olmayan sözler sarf etti. Güneş'le ilgili bize neler söylersiniz?

A Milli Takım'da Şenol Güneş'le beraber çalıştığım için, duygusal yorum yapabilirim. Öncelikle Şenol, şu an Türkiye Ligi'nin en kaliteli hocasıdır. Oyuncuların ruh halinden önce takımın menfaatini düşünerek hareket eder. Mourinho, Guardiola, Fatih Terim gerekli gördükleri takdirde futbolcularına mesajı kamuoyu önünde veren hocalardır. Ben oralarda "Küstüm gidiyorum" diyen topçu hiç duymadım. Saiss beğendiğim tarzda bir stoperdi. Anladığım kadarıyla daha yüksek bir teklif buldu ve değerlendirmek istedi. Bahane olarak da Şenol'la aralarında geçen özel konuşmaları kullandı. Ama yemezler…











ARDA'YI KURTLAR SOFRASINA ATTI



Önce Arda Güler ile başlayalım. Açıkçası çocuğa nazar deydi, sakatlandı. Uzunca bir süre de sahalardan uzak kalacak gibi görünüyor, neler söylersiniz?

Arda Güler'in Real Madrid'e transfer sürecinde bizi temsil etme şeklinden dolayı duyduğum gururu özellikle belirtmeliyim. Ama ilk günden beri düşüncem aynı; 18 yaşında, süper yetenekleri olan, fiziksel gelişimini tamamlamamış bir genci Real Madrid gibi kurtlar sofrasına atar ve "Hadi kendini kanıtla" dersen o çocuğa haksızlık etmiş olursun. Nitekim F.Bahçe'de kadifelere sarılan Arda, orada henüz idman safhasında menisküs sakatlığı yaşadı. Oğlunun kariyerini değil, kendi alacağı 15 milyon Euro komisyonu düşünerek 1 yıl daha F.Bahçe'de oynaması yerine transit Real'i seçen Arda'nın babası da artık kına yakar herhalde… O baba zaten oğluna sakatlık sigortası da yaptırmıştır.











TARAFTARLARA MESAJIM



Artık liglerin başlamasına sayılı günler kaldı. Özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki gerilimin devam edeceğinin sinyalleri var. Taraftara ne önerirsiniz?

Arkadaşlar, futbol bir oyundur. Oynayanlar ve izleyenler keyif aldıkça da güzelleşir; kavga ettikçe değil. Siz yöneticilerin birbirleriyle didişmesine aldanmayın. Onlar sosyal hayatta arkadaşlar. Siz de takımınızın başarısına konsantre olun, sabredin, çabuk başarı beklemeyin, destek vermekten hiç vazgeçmeyin.