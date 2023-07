Geride kalan haftada temsilcilerimizin Avrupa maçlarını izledik. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş. Rakipler çok zayıftı, bunu belirtelim. Siz nasıl bir gözlem yaptınız?







Beğendiniz mi 3 büyük takımı? Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçlarını seyrettim. Hepsinin rakipleri bizim Süper Lig'de düşme mücadelesi yaparlar ve birkaçı düşer. Fenerbahçe daha hazırlıklı gözüktü. Yalnız burada İsmail Kartal ile Okan Buruk'un dikkatimi çeken iki cümlesi var. Birinci gün oynayan Galatasaray'ın hocası Okan Buruk dedi ki, "Biz Avrupa maçlarına yüzde 100 hazırız". İkinci gün oynayacak olan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Biz yüzde 50 hazırız" dedi. Ama maçlarını seyrettiğimde Okan'ın takımının yüzde 50 bile hazır olmadığını, İsmail'in takımının yüzde 50'nin üzerinde hazır olduğunu gördüm. Yalnızzzzzz…









Bir olay var, bakın bu çok önemli… Galatasaray'ın oynadığı sahada zemin sentetik. Üst düzey bir futbolcu orada kolay kolay rahat hareket edemez. Özellikle kendini düşünür, ben de olsam düşünürdüm. Çünkü o zemin sakatlığa çok müsaittir. Bilek, diz, kasık, bel, boyun her türlü sakatlığa açık bir zemin. Onun için Galatasaray'ın oynadığı o maça tam karar veremiyorum. Ama burada önemli iki konu var. Birincisi; Türk futbolu nereden nereye geldi ki Türkiye Ligi şampiyonu, o rezil zeminde ve o statta eleme maçı oynayacak kapasiteye geldi. Bir başka konu, FIFA ve özellikle UEFA'nın bu tip zeminlerde Şampiyonlar Ligi maçları ve elemelerini oynatmaması gerekir. Bu şunu gösteriyor, Türk futbolu güzelim çim sahalardan sentetik halı sahalara doğru çökmüş, düşmüş durumda.



NE KONUŞUYORLAR NE YAPIYORLAR



Galatasaray ve Fenerbahçe büyük bir transfer çılgınlığı içinde. Rakamlar inanılmaz boyutlara geldi. Futbol ekonomisi yerlerde sürünürken nasıl oluyor da bu transferler gerçekleşiyor?







İnanılır gibi değil. Ekonomik olarak sıkışınca önce maliye bakanına gidiyorlar, olmadı Cumhurbaşkanı'na. Beyanatlar veriyorlar, ağlıyorlar. Maalesef bunu yapan büyük takımların bazıları, Futbol Federasyonu'na başvuruyorlar, 'Bize geçmiş yıllardaki şampiyonluklardan dolayı daha fazla para verin' diyorlar. Konuşuyorlar, inanılır gibi değil. Uygulamaya bir geçiyoruz, harcamalar inanılmaz. Arkadaşlar, bir televizyon kanalı son 4 aydır sizin konuştuklarınızı alsa, bir de yaptıklarınızı alsa, maddi olarak da ikisini yan yana getirse oynatsa ve bu rezilliği de bütün Türkiye seyretse acaba ne yaparlar? Biraz zor, neden? Çünkü herkesin tuttuğu bir takım var, herkes o takımın peşinden gidiyor. Seyircisi, görsel basını, yazılı basını... Herkes herkesi yiyor. Ama artık kamuoyu da yavaş yavaş uyanmaya başladı.









SİZ ATIP TUTUN BİZ İŞSİZ KALMAYALIM!



G.Saray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur 'Belgem var. Zamanı gelince konuşacağım' dedi, sonra ses çıkmadı. Kamuoyu bekliyor.. F.Bahçe Başkanı Ali Koç ise "Seçim bitsin, Florya gerçeğini anlatacağım" dedi, bir şey anlatmadı. Laflar söyleniyor ama gerisi yok. Sizce iki taraf bir gün açıklama yapar mı hocam?

Erden Timur ile konuştum, "Sezon bitecek, geçen yılla ilgili elimde evraklar var, açıklayacağım" dedi hâlâ açıklama yok. Ali Koç çıkıyor, transferlerle ilgili aynı şekilde konuşuyor, "Biliyorum, belgeler var" diyor ama açıklama yok. Arkadaşlar ya belgeleri açıklayın ya da konuşmayın. Ama yine de Allah sizden razı olsun! Siz böyle yaptıkça bizim işlerimiz güzelleşiyor. Mesela ben ve benim gibiler Danimarka ya da İsveç'te falan olsaydık şu anda işsizdik, iş bulamıyorduk. Ama Türkiye'de işsiz kalmamız imkânsız. Siz atın tutun, biz de kullanalım.



BEN AFFETMİYORUM



Evvelsi gece Beşiktaş stadında bir grup seyirci kulağımı çınlatmışlar. Hepsi sağ olsun. Amaaaaa büyük depremde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, sakat kalanlara ve hâlâ kayıp olanların ailelerine sonsuz sabır diliyorum. Allah onlara kuvvet versin. Maalesef bu olayı egzajere eden, 3 kuruş 5 kuruş ve bazı idealler uğruna bu insanları hiçe sayanları Allah'a havale ediyorum. Allah onları affeder mi, affetmez mi bilmiyorum. Çünkü ben affetmiyorum.



BU NE PERHİZ BU NE LAHANA TURŞUSU!



Yeni Merkez Hakem Kurulu oluşturuldu. Yönetim ve başkanı için yorumunuz nedir? Ali Palabıyık bıraktı, Hüseyin Göçek ve Suat Arslanboğa VAR hakemi oldu. Bu kararlar için ne dersiniz?

Ali Palabıyık, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek'i zaten Nihat Özdemir federasyonu dışarıya çıkarmıştı. Ama olayın önünü kestiler. O isimler malum ve bu rezillik devam etti. Düşünebiliyor musunuz, hakemsiniz ve kötü bir hakemsiniz. Zaman zaman VAR yapıyorsunuz ve kötü bir VAR'sınız, aynı hakemliğiniz gibi. Sonra federasyon diyor ki 'Sizi hakemlikten alıyorum, VAR yapıyorum'. Türkçemizde çok güzel cümleler var.: 'Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu!'



İŞİN BAŞINA ALİ KOÇ GEÇEBİLİR!



F.Bahçe bir yandan transfer yapıyor, diğer taraftan da sert açıklamalar. Ali Koç, "Şampiyonluk için her şeyi yapacağız" dedi. Galatasaray da yanıt veriyor. Belli ki iki takım yine karşı karşıya gelecek.. Nasıl bir sezon olacak?







Kaliteli olmayan, heyecanı yüksek biz sezon bizi bekliyor. Neden? Ali Koç'un son sezonu. Bundan sonra Fenerbahçe Başkanlığı'nda kalır mı, bilmiyorum. Bir duyumum var, doğru mu değil mi bilemem ama duyum. Ömer Koç'un çok yorulduğu, artık ayrılmak istediği ve işin başına da Ali Koç'un geçeceği şeklinde... Bu bir duyum. Peki bu duyum, gerçekleşirse Ali Koç'lu Fenerbahçe şampiyon olmazsa ne olur, olursa ne olur? Onu bilme şansımız sıfır. Bekleyip göreceğiz. Yani her konuda güzel bir sezon (ama kalite olarak değil, heyecan ve tempo olarak) biz gazetecileri ve televizyoncuları bekliyor. Allah bu ortamı yaratan herkesten razı olsun! TFF de dahil.