Çok zor ve yoğun bir yılı geride bırakıyoruz.. 2024 özellikle futboldaki olayları, skandalları ve tartışmalarıyla anılacak.. Süper Lig'deki amansız yarış, gerilimler, saha içi ve saha dışı olayları... Haziran ayında başlayan Avrupa Futbol Şampiyonası, sonrasında Paris Olimpiyatları, Avrupa maçları ve tekrar Süper Lig... Türkiye Kupası serüveni.. Hiç nefes almadan geçirdik spor ailesi olarak bu yılı.. Eskiden maçlar oynanır, sonuçlar alınır ve diğer maçlara bakılırdı. Artık bunlar geride kaldı.. Sosyal medyası, tartışması, pozisyonları ve hakemler.. Herhalde 2024 yılında en çok hakemler gündeme gelmiştir.. SABAH Spor Servisi, kimsenin tarafı olmadan bir yılı daha devirmenin mutluluğunu yaşıyor. Hiçbir kulübe hizmet etmedik, etmeyeceğiz de... F.Bahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş'ta başkanlık seçimlerini yaşadık.. Net, tutarlı, dengeli ve şeffaf olduk. Çok çalıştık, çok güzel işlere imza attık.. Youtube, sosyal medya ve internet sitelerine ilham kaynağı olduk. Kurumsal olarak da spor dünyasında SABAH'ı başımız dik temsil ettik. Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te 45 tane özel habere imza attık. Avrupa Şampiyonası'nı sokak sokak, maç maç izledik.. Sürekli gazetelerin tartışıldığı bir yılda yazılı basının da habercilikte nasıl öncü olacağını objektif, kaliteli ve özgün haberlerle gösterdik. Herkesin eline sağlık... Bu inançla 2025'e başlıyoruz.. Yeni yılın ülkemize ve milletimize güzellikler getirmesini diliyorum. Mutlu seneler...