Her iki adayla da A Spor ekranlarında bir araya geldim. Hem Hüseyin Yücel hem de Serdal Adalı'ya sorular ilettim.. Sayın Adalı seçimi kazandı, Beşiktaş camiasına hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ederim... Kendisine yayında şunu sormuştum: "Beşiktaş, G.Saray ve F.Bahçe'nin çok gerisinde kaldı. Masada zayıf... Transferleri çok fazla konuşulmuyor, başarıları gündeme gelmiyor. Yeni Quaresma, Guti'ler Beşiktaş'ta yine olacak mı? Bunun sözünü camiaya veriyor musunuz?" Adalı bunun farkında olduğunu belirtirken, ikinci yarı itibarıyla özellikle önümüzdeki sezon Beşiktaş'ın, G.Saray ve F.Bahçe'yi geçeceğini ifade etti. Yeni Beşiktaş yönetiminin en büyük misyonu bu olmalı... Taze başlangıçlar her zaman heyecan verir. Futbol takımı ayağa kalkarsa kulüp de kendine gelir. Yeni başkanın üzerinde duracağı en önemli şey; futbol takımının tekrar Şah'a kalkmasıdır. Takım başarısız olursa Adalı da başarısız olur. Beşiktaş camiası inanılmaz bir demokrasi şöleni yaşattı. 13.158 kişiyi tebrik etmek lazım. Sayın Adalı, Sergen Yalçın ismini her konuşmasında dile getirdi. Yalçın, Beşiktaş için tek seçenek değildir ama en azından taşın altına elini sokarak hiçbir şart sunmadan sezon sonuna kadar göreve gelmelidir. Serdar Topraktepe büyük bir özveride bulunmuştur ama görevi bitmiştir. Beşiktaş'ın teknik direktörü saha içini analiz ettiği kadar saha dışı konularla ilgili de fikir beyan etmelidir. Bu bir güç ve liderlik göstergesidir.. Mesela Okan Buruk ve Mourinho bunu yapıyor ve etkili oluyorlar. Dolayısıyla da Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü çok güçlü ve karizmatik bir figür olmalıdır. Son sözüm de Sayın Hüseyin Yücel'e.. Büyük bir fedakârlık gösterdi maddi ve manevi olarak… Kendini anlattı, sorulara çok açık ve net yanıtlar verdi… Ama Hasan Arat'ın bıraktığı enkaz yüzünden seçimi kaybetti.. Geçmiş olsun.. Görülmemiş bir fark atan Adalı'ya, camia çok önemli bir görev vermiştir. Bu fark da bunun göstergesidir.