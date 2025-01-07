Türkiye'de uzun zamandır kangren haline gelen hakem meselesi dönüp dolaşıp başa sarıyor. Sezon başından beri özellikle VAR'da yaşanan hataların ardından hem bu sütunlarda hem de A Spor'da yabancı VAR hakemlerinin görev yapması gerektiğini defalarca söyledim ve yazdım. Fakat TFF, bu konuda geri adım atmayacağını ve Türk hakemlerine sonuna kadar güvendiklerini her fırsatta beyan etti. Gelin görün ki ne hatalar bitti ne de yaşanan skandallar… O kadar karmaşık bir hale geldi ki kulüpler sırayla "Yabancı hakem istiyoruz" diye açıklama yapmaya başladı. Bu karar sezon başında alınsaydı belki de bugün bu kadar büyük bir kaos ortamı oluşmayacaktı. Şu anki Futbol Federasyonu, eski TFF yönetiminin bir devamı olmamak adına belki de yabancı VAR'a uzun süre direndi. Dört büyük kulüp ortak bir noktada buluşurken en çok Fenerbahçe yabancıların gelmesini istiyordu ve Türk futbolunda yabancı hakemler tekrar devreye giriyor. Şimdi kaos bitecek mi? Merak edilen soru bu. Elbette yine tartışmalar devam eder. Ama kulüpleri yöneten başkanların maçlardan sonraki bahanelerinin odak noktasında belki hakemler ikinci sıraya düşer… TFF'ye tavsiyem şu; geçen sene ülkemizde görev yapmış İtalyan, Portekizli, Hollandalı, Alman, İspanyol hakemlerle irtibata geçip şartlarımızı ve koşullarımızı bilen isimlerle devam etmek. Yeni isimlere gerek yok. Tabi en iyilerini getirecekseniz ona bir şey diyemem... Karar yarın açıklanır. Zaten pazar gecesi A Spor'daki yayınımda yabancı VAR kararını TFF'nin aldığını kamuoyuna ifade etmiştim. Hayırlı olsun.