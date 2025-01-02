Atama yapay zekada onay Danışma Kurulu’nda

“TFF yönetimi “Biz artık bıktık... Alın topu siz oynayın” diyerek özellikle 4 büyük takıma mesaj verdi. F.Bahçe istekli, G.Saray ve Trabzonspor soğuk. Beşiktaş’ın yönetimi çok yeni. Adı üstünde Danışma Kurulu. İcra yetkisi yok. Yapay zeka verilerine göre hakemler analiz edilecek.”

Geride kalan yıl, futbolda en çok hakemler konuşuldu... Kulüplere bakarsak, yanlışı yapan hep hakemler ve bu yüzden hep şikâyetçiler... Mutlu olan yok... Aslında yıllardır durum aynı… Türkiye Futbol Federasyonu, radikal bir karar alarak, "Buyrun, hakemleri de yönetin, atamaları da yapın" dedi ve topu Kulüpler Birliği'ne attı. Kulüpler Birliği konuyu analiz etti. Başkan Ali Koç, "Biz bu işi destekliyoruz" dedi. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, "Hakemlik şirketi" açıklaması sırasında "Şirket için yasal mevzuat değişikliği yapılana kadar bir Danışma Kurulu" oluşturulacağını söyledi. Peki bu sistem nedir? Gerçekten tüm kulüpler destekliyor mu? Bu Danışma Kurulu'nun hukuki gerçekliği var mı? Attıkları imzalar kabul olacak mı? Yarın birgün bir Süper Lig takımı ya da başka bir takım mahkemeye giderse ne olacak? Oldukça fazla soru var. Zaten kamuoyuna yeteri kadar bilgilendirme yapılmadı.

Özeti şu; TFF yönetimi "Biz artık bıktık... Alın topu siz oynayın" diyerek özellikle 4 büyük takıma hakem yönetimleri için "Artık ağlamayın" mesajı verdi. Hedef, ligin 20. haftası itibariyle bu Danışma Kurulu'nu hayata geçirmek.







4 BÜYÜK TAKIM NE DÜŞÜNÜYOR?

ŞİMDİ GELELİM 4 BÜYÜK TAKIMA… SIRASIYLA GİDELİM:

FENERBAHÇE: Sisteme sonuna kadar destek veriyor. Yani 'Hakemlerin atamalarını, yönetimlerini bu kurul yapsın' diyor.

GALATASARAY: İşin aceleye gelmesini istemiyor. 'Yangından mal kaçırır gibi niye bir operasyon yapılıyor' görüşünde. Bu sezon bu sistemi istemiyor. Yeni sezonla birlikte başlamasından yana.

BEŞİKTAŞ: Daha başkan Serdal Adalı çok yeni. Dolayısıyla geçen günkü toplantıya Adalı sadece kısa bir süreliğine, mevkidaşlarıyla tanışmak adına katıldı. Şu an için Beşiktaş'ın konuyla ilgili olumlu ya da olumsuz bir tavrı yok. Çünkü önünde çok daha önemli meseleleri var. Futbol takımı birinci sırada.

TRABZONSPOR: Bu MHK'nın istifa etmesini istiyor. 'Bu başkan (Ferhat Gündoğdu) ve MHK varken biz yokuz' açıklamasını yapmasının yanı sıra net tavrını geçen gün yapılan toplantıda Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'a da iletti.







YAPAY ZEKA MI KARAR VERECEK!

Yeni sisteme göre 5 kişilik bir yönetim kurulu olacak. 3 isim kulüplerden, 2 kişi de TFF tarafından. Bu Danışma Kurulu şöyle çalışmayı planlıyor: "Hakemlerin tüm verileri yapay zekaya yüklenecek. Yapay zekanın analizine göre kimin hangi maçı yöneteceğine karar verilecek. Yani kurul yapay zekayla çalışacak. (Eski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi döneminde başlatılan uygulamayla hakem atamaları, yapay zeka ile yapılıyordu. Bir süredir manuel olarak gerçekleşiyor.) Mayıs ayına kadar bu kurul devam edecek. Sonra TFF Genel Kurulu'nda şirketleşme kararı alınacak." Plan bu… Danışma Kurulu'nun, FIFA ve UEFA'da karşılığı yok. Bu konuyu oraya nasıl anlatırlar bilmiyorum.



ATANACAK KİŞİLER KİM OLACAK?

Bu Danışma Kurulu, hakem tartışmalarını bitirecek mi? Elbette hayır. Bir kere canı yanan her takım bu sefer de kurul üyelerine "Bizi yaktınız" diyecek… Kurula atanacak kişiler kim olacak? Daha önce bir kulüpte ya da hakem olarak görev yapmış isimler mi olacak? Beşiktaş ve Galatasaray'ın istemediği bir isim üye olabilecek mi mesela? Ya da Fenerbahçe birini işaret ederse o mu üye olacak? Bir kere 4 büyük takım oraya bir temsilci vermeyecek ama atanacak 3 kişi önemli. TFF 'İsterseniz 5'ini de siz atayın' diyor zaten. İşin hukuki boyutu da tartışmalı... Danışma Kurulu adı üstünde danışılacak bir kurul. İcra yetkisi yok. Hakemlerin cezalandırılması, ödüllendirilmesi, UEFA ile ilişkiler... Bunlar nasıl olacak? Bu işleri sadece statüye göre TFF'nin bünyesindeki MHK yapabiliyor. Konu çok açıdan tartışmaya açık. Önerim: Alt liglerde deneme olabilir. Geçiş süreci en azından.