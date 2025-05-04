MUSTAFA ÇULCU

Ozan Ergün kendisine verilen şansı olumlu kullanan, kumaşı olan bir hakem. Maçın başında Abdülkerim-Manaj didişmesinde gösterdiği reaksiyon ve sözlü ikaz çok yerindeydi. Ancak Osimhen'in topuğuna basan limitli temas-kontrolsüz harekette Camara'ya mutlaka sarı göstermeliydi, göstermedi! İlginçtir 33. dakikada 4 kez faul, 6 kez başlama vuruş düdüğü çaldı.

İlk yarı biterken Efkan'ın, Sanchez'e hareketinde artık sözlü ikaz olmaz! Efkan'a net sarı çıkmalıydı ama sözlü ikazla geçiştirdi, olmadı!

Manaj'ın öfke ve davranışlarını pozisyon takibinde olan hakem kaçırabilir, lakin yardımcıların ve 4. hakemin duyarlı ve takipçi olmaları gerekir. Seyirciye kabul edilemez tahrik edici davranışlar mutlak disipline edilmeli. Ligin ilk yarısında oynanan maçın hikâyesi var çünkü! Osimhen'in 48'de attığı gol açık ofsayt ama yardımcı İ. Çağlar Uyarcan geride kalınca pozisyonu kaçırdı, VAR'dan gelen iptal doğru. Mertens'e çıkardığı sarı, "Mertens aldatır ön yargısı" gereksiz bir karttı. Disiplin yorumlarında sıkıntı var, gözden geçirmeli. Son dakikalarda Barış'ın ortasında Camara'nın koluna gelen çok kısa mesafeden beklenmedik top ve Torreira kaleci pozisyonunda devam kararları doğru. Penaltı olmaz. 88'de Sivasspor'un golünde hakem, 2 nolu yardımcı ve VAR açık oturum yaptılar önce VAR'dan golü verdiler sonra VAR çağırdı, OFR'den izledi. Gol iptal, Galatasaray lehine faul ile başladılar. Alıştık kalitesiz standart dışı uygulamalara. Diyecek sözüm yok.