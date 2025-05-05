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MUSTAFA ÇULCU
05 Mayıs 2025, Pazartesi MUSTAFA ÇULCU

Bravo Yasin Kol, çok iyi performans

Hakem Yasin Kol maçın hemen başında Hadziahmetovic'e yaptığı faul nedeniyle İsmail'e sarı göstermeliydi. Talisca'nın açık olan sağ koluna gelen top net penaltı. Hakem, VAR'a yaslanmadan anında doğru kararla penaltıyı verdi. Penaltı vuruşu öncesinde Gedson'a tribünden lazer tutulmasına karşı hakem reaksiyon-duyarlılık göstermeliydi. Vuruş anında kestiler. 37'de Beşiktaş ceza alanı içinde ortak topta kaleci Mert erken pozisyon alıp kayarak topa vurdu. Devamında olabildiğince küçülüp sakınma eğilimi gösterdi. En-Nesyri ile çarpışma-temas ise kaçınılmazdı. Hatta ilk önce En-Nesyri sol ayağı ile Mert'e temas ediyor dolayısıyla penaltı yok, hakemin devam kararı doğruydu. Bazı kart tasarrufları ve faul kararları tartışılır. Mesela 72'de Fred-Gedson pozisyonunda Fenerbahçe lehine verdiği faul kabul edilemez. Çünkü topla oynayan Gedson'du. 7 FIFA hakemi evde derbiyi ekrandan seyrederken Yasin Kol'un sahada hem de ikinci derbiyi yönetiyor olması onun adına muazzam bir başarı. Geçen hafta skandal kararları vardı ama bu akşam bu zorlu derbide çok iyi performans gösterdi. Bravo Yasin Kol.

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