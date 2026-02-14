MUSTAFA ÇULCU

Galatasaray sahada oynayanlarıyla, kulübede oturanlarıyla zengin, kaliteli, göz kamaştıran bir kadroya sahip. Maça golle başladı. Ancak bu göz kamaştıran kaliteli kadronun 10 kişi kalana kadar Eyüpspor'a karşı ilk yarıda verdiği net pozisyonlar sorgulanmalı. Şampiyonlar Ligi maçı öncesi en yumuşak rakip ile oynayan Galatasaray'da Okan hoca istediği rotasyonları yaptı. Ön bölgede Osimhen, İcardi, Yunus ve Lang keyifle pas yaparak goller aradılar. Mauro İcardi müthiş golcü. Onu ve gollerini seyretmek keyif veriyor. Sacha Boey yerini yadırgamadan giderken bıraktığı yerden devam ediyor. Lang oyunu sol kanattan kurarak her maç oyun liderliğine biraz daha fazla soyunuyor. Zaman zaman on numaraya kayıyor. İlkay sakatlıktan sonra bir tık daha iyi göründü. Eyüpspor ise 10 kişi kaldıktan sonra, ölmeden önce son kez kanatlanıp çırpınan karınca misali elinden geleni yaptı ancak gücü bu kadardı. Juventus maçı öncesi Galatasaray iyi bir hazırlık maçı oynadı. Vites yükseltmeden farklı galip geldi. Bu futbola şapka çıkarılır. Darısı Şampiyonlar Ligi'nde salı gecesi oynanacak Juventus maçına diyelim.

Hakem Çağdaş Altay maça sözlü ikazlarla girerek kontrolü ele aldı. Yunus'a yaptığı faulde Bedirhan'a 'rakibinin bariz gol şansını engellediği için' çıkan kırmızı kart, net doğruydu. Ayrıca bu kartı VAR'a bırakmadan tereddütsüz çıkarması puanını yükseltti. Oyunda kayboldu, gerektiğinde ortaya çıkması çok olumluydu. Oyun hakemi kabul etti, hakem de gereksiz bir-iki faul düdüğü dışında oyunu hiç bozmadı. Çağdaş Altay'ı kutlarım. Bravo! Yardımcılarıyla birlikte RAMS Park'taki karşılaşmada çok başarılı bir 90 dakika çıkardılar.