MUSTAFA ÇULCU

Trabzonspor, güçlü rakibine karşı oyunun başında pas oyunu oynayacak alan ve boşluk bulmakta zorlandı, ilerleyen dakikalarda üstünlüğü ve kontrolü eline aldı. Ya Muçi ile uzaktan şutla ya da Onuachu'yu topla buluşturarak golü bulacaktı. Araştırdı, evirdi, çevirdi çareyi yüksek topla Onuachu'yu buluşturarak golü buldu. Zubkov'un yokluğunda Augusto sağ kanatta etkisizdi. Mustafa sol önde başladı, ilk anlarda yerini yadırgasa da sonra etkili oldu. Samsunspor, ikinci yarı panikle oynamaya başladı, basit top kayıpları yaptı. Trabzonspor oynadığı akıl dolu futbolla kazanıp Fenerbahçe maçı öncesinde öz güven buldu. Alper Akarsu'nun geçen haftaki berbat yönetiminden sonra bu maça atanması, adalet terazisini ve görev dağılım barışını yerle bir etti, vicdanları sızlattı! Maçın ilk dakikasında Batagov'u sözlü ikaz etti. Folcarelli'ye çıkan sarı doğru. Ntcham'a çıkan sarı gereksiz lakin Muçi'yi sarılıp savurup atan Tomasson'a mutlak sarı göstermeliydi, göstermedi. Onuachu'nun 38'de attığı gol açık ofsayt, iptal doğru. 54'te atak başlangıç fazında Chibuike, rakip Ndiaye'nin ayağına basıp faul yaparak topu kazandı. Devamında Onuachu gol attı. Doğru VAR müdahalesi geldi. Sahada önündeki faulü göremeyen hakem, ekranda gördü. İptal doğru ama Chibuike'ye sarıyı unuttu! 59'da Samsunspor'un golünde Ndiaye açık ofsayt, iptal doğru. 70 ve 87'de Samsunspor penaltılar bekledi, devam kararları ve 90'da Soner elle oynayınca Trabzon lehine verilen penaltı doğru. Hakem geçen haftaya göre başarılıydı.