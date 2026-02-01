MUSTAFA ÇULCU

Beşiktaş savunma hattı sanki 1980'li yılların çağ dışı savunma anlayışı gibi. Biraz Emirhan derli toplu o kadar! Yenilen golde Rıdvan amatör futbolcu gibi öne hamleda bulundu, Deniz arkasında kaldı, hata yaptı, Gökhan sarktı ve ofsaytı bozdu. Salih'in temposu daha yükselmeli. Yanında Orkun çabaladı, çalıştı, üretti, şut attı, pas verdi gol attı, attırdı varını yoğunu ortaya koydu ve maçın kahramanı oldu. Geldiğinden bu yana en iyi maçını oynadı. Cerny topu alıp verecek, kombinasyon yapacak bir bilen arıyor. Konyaspor kalabalık savunma yaparak geriye yaslandı. Muleka ve Kramer ile geçiş aradı, pozisyonlar buldu. İlk yarıda Beşiktaş ceza alanına 3 kez girdiler. İki şut var, biri gol oldu. Beşiktaş ikinci yarıya daha organize, istekli ve coşkulu başladı. Karşılıklı ataklarla maçın seyir zevki ve heyecanı yükseldi. Beşiktaş 10 kişi kalmasına ve tribünlerde yönetime karşı esen olumsuz havaya rağmen oyundan hiç düşmedi, hak ettiği üç puanı aldı. Batuhan Kolak'ın faul ve kartlarda ciddi sıkıntıları var, bir türlü standardı yakalayamadı. Adil ile Mustafa eşleşmesindeki mücadeleleri çözemedi, zorlandı. Beşiktaş'ın beraberlik golü öncesi Muleka- Toure-Deniz mücadelesinde faul yok, devamında Cernyn'in golü temiz. Toure'ye gösterdiği sarı hassasiyetini Adil'e ve Bazoer'e göstermedi, net sarıları atladı. Nihayet 68'de Adil'e doğru bir sarı çıktı. Asllani'ye ciddi faullü oyundan dolayı VAR'dan gelen kırmızı doğru. Bu maçın önemini, ekonomik değerini ve Süper Lig'in Sübyan Mektebi olmadığını birileri bu MHK'ya anlatmalı. Batuhan Kolak'ın buralarda kabul görmesi için daha 2-3 fırın ekmek yemesi lazım. 38 faul, 8 sarı, 1 kırmızı ile tamamlayabildi.