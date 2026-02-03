MUSTAFA ÇULCU

Kocaelispor müthiş organize olmuş tribün desteğini arkasına alarak önde baskı ile başladığı maçta ilk yarım saatte Fenerbahçe'yi çıkarmadı. Oyun alanını iyi parsellediler. Savunmada doğru pozisyon aldılar, iyi mücadele ettiler. Kocaelispor orta alan üstünlüğünü ele aldı ama Fenerbahçe'nin her an tabela yapacak klas ayaklarının olduğunu unuttular. Asensio'nun jeneriklik golle soyunma odasına önde girdiler. Tedesco ikinci yarı merkezi kuvvetlendirdi, aldığı çabuk oyuncularla gol aradı ve bunda da başarılı oldu. Kocaelispor çok savaştı ama gücü bu kadar. Fenerbahçe zor deplasmanda çok değerli bir galibiyet aldı. Geçen hafta Sivas-Amedspor maçında yaşananlardan sonra Alper Akarsu'yu bu maça atamak bu işi bilmemek, futbola ve hakemliğe ihanet demektir. Skriniar'ın yüzüne elini illegal kullanan Rivas'a sarı çıkaramadı. Oosterwolde faul bekledi, hakem vermedi. Talisca topsuz alanda ellerini Show'un yüzüne illegal kullandı. Hakem de yardımcı da görüyor ama sarı kartı veremiyorlar, iyice ezildiler. Oyun sadece bu tedavide 3.10 dakika durdu. Hakem 3 dakika ilave etti. Bu hakemler oyunu saatinde başlatmayı, ilave dakikaları layıkıyla ilave etmeyi bilmiyorlar. İlk yarı 52.51'de bitti. Golden sonra topsuz alanda Alvarez'e yaptığı harekette Linetty'ye gösterdiği sarı doğru da Alvarez'in ihracı gerektiren o hareketi ne olacak ey hakemler? Talisca'yı ve Alvarez'i pas geçip Linetty'ye sarı verince hakeme, kuruma ne güven ne saygı kaldı! Skriniar'ın gol sevinci sonrası edep yerini tutarak tribünlere yaptığı hareket net kırmızıydı. Hadi sahadakiler yakalayamadı, VAR protokolünde maç süresi içinde bunu "gözden kaçan ihlaller" olarak hakemi VAR'a çağırıp, izlettirip gereğini yapmaları gerekiyordu ama VAR ve AVAR cesaret edip protokolün gereğini yapamadı; korktular, safa yattılar. Fauller, kartlar, verilenler, verilmeyenler, doğru kararları verecek yüreğe sahip olmayan saha, VAR ve AVAR hakemlerinin rezil performanslarını seyrettik.