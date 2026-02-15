MUSTAFA ÇULCU

Kıran kırana çekişmeli mücadeleli ve heyecanlı bol gollü bir Trabzonspor- Fenerbahçe maç seyrettik. Karşılaşmaya çok iyi plan ve hazırlıkla çıkan Fenerbahçe'de iki stoper hariç tüm oyuncular çok çalıştılar ve çok iyiydiler. Sarılacivertli takımın teknik direktörü Domenico Tedesco, dersini çok iyi çalışmış. Sarı-lacivertli takım çok zor deplasmandan üç gollü galbiyet aldı ve çok kârlı çıktı.

Hakem Halil Umut Meler, maçı 20.05'te, ikinci yarıyı 21.13'te başlatarak ne kadar plansız olduğunu gösterdi. Karşılaşma temaslı oyunla başlayınca bir an şok yaşadı! Ben nereye geldim dercesine bazı uydurma faullerle oyunu kontrole altına almaya çalıştı. Andeson Talisca'nın golü öncesi İsmail Yüksek, topu sağ göğüs bölgesi ile aldı, gol temiz. Trabzonspor'un ikinci golü öncesi Kerem Aktürkoğlu'nun sağ ayağına Nwaiwu basit bir temas yapıyor. Kerem de kendini çok kolay bırakıyor. Hakemin sahada devam kararı doğru. VAR'ın karışmaması da UEFA VAR çıtasına göre doğru. Çünkü UEFA bu tür pozisyonlarda, "Ben mikro cerrahi müdahale istemiyorum" diyor. Ancak Ferhat'ın VAR'ları özellikle de bu maçın VAR'ı Ömer Faruk Turtay, sezon başından bu yana nelere girdiler nelere… Dolayısıyla insanlar da bekliyor!

Halil Umut Meler oyunu dengesiz çıkardığı kartlarla ve bol bol anlatarak konuşarak disipline etmeye çalıştı. Bu maça onu ve yanına tecrübesi sıfır olan 4. hakemi atayarak ateşe atan MHK'ya rağmen futbol iklimimize uygun olarak idare etti, maçı tamamladı.