İngiliz Michael Oliver 41 yaşında. Dünya hakemliğinin referans isimlerinden biri. Uluslararası hakemlikte kazandığı itibar, büyük organizasyon tecrübesi, yönetme kapasitesi, standardı ve otoritesi ile şüphesiz kendi kuşağının en iyisi. Babası eski bir hakem, dolayısıyla aileden gelen güçlü bir hakemlik kültürüne ve mesleki mirasa sahip bunu da sahaya yansıtıyor.

İlk faul 8'de oldu. 17'de Vedat hava topu mücadelesinde Matviyenko'ya faul yapınca attığı gol sahada iptal edildi. VAR tüm olasılıkları inceledi kararı onayladı. 58'de atılan golün ilk çıkışında Vedat ofsayt iptal doğru. 80'de Bondar-Brown mücadelesinde Fenerbahçe penaltı bekledi devam kararı doğru. Gösterdiği sarı kartlar doğruydu. Oyuncular hakeme, oyuna ve birbirlerine çok saygılıydılar. Michael Oliver çok başarılıydı.