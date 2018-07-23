‘Çok hesaplı’ transfer!

Ronaldo’nun yerine golcü arayan Real Madrid’in listesinde bir numarada Mauro İcardi var. Arjantinli golcünün vatandaşı Messi ve Barcelona kulübüyle olan geçmişi bu transfere “çok hesaplı” dedirtiyor

Önce teknik direktörü Zinedine Zidane ardından bir numaralı yıldızı Cristiano Ronaldo'nun şok ayrılığıyla sarsılan Real Madrid, flaş bir transfer hamlesine hazırlanıyor. İspanyol kulübünün La Liga'daki ezeli rekabette Ronaldo'nun ardından Messi'nin karşısına çıkarmayı planladığı isim ise bu kez bir Arjantinli Mauro Icardi. Inter'de kaptanlık pazubandını takan 25 yaşındaki golcü oyuncunun serbest kalma bedeli 110 milyon Euro. İtalyan kulübü, Icardi'nin takımdan ayrılmayacağına inanıyor ama Arjantinli golcünün Messi ile geçmişte çakışan hikâyesi onu Santiago Bernabeu tribünlerinin yeni idolü yapabilir.

Messi gibi Arjantin'de Rosario şehrinde doğan ancak ailesinin İspanya'ya yerleşmesi nedeniyle ülkesinde hiç futbol oynamayan Icardi, 2008 yılında Barça alt yapısı La Masia'ya gelmişti. O dönemde 4 yıldır A takım forması giyen Messi'nin mesafeli davrandığı öne sürülen Icardi'yi Katalan kulübü Sampdoria'ya kiralamıştı. İki yıl kiralık dönemin ardından İtalyanlar, 300 bin Euro'ya bonservisini aldıkları Arjantinli golcüyü 2013 yılında 12 milyon Euro'ya Inter'e sattılar.



DÜNYA KUPASI'NA GİDEMEDİ

Milano kulübünde attığı gollerle tribünlerin yeni idolü olan Icardi'nin 2018 Dünya Kupası'na giden 23 kişilik Arjantin Milli Takımı kadrosunda yer almamasının da ardında Messi'nin olduğu iddia edilmişti. Arjantinli oyuncunun bir zamanlar Barcelona forması giyen vatandaşı Maxi Lopez'in evliliğinin bitmesine sebep olarak gösterilen Icardi'ye tepki gösterdiği ve uzun yıllardır ikilinin arasında soğuk rüzgarlar estiği biliniyor. Lopez ile evliliğini bitirdikten sonra Icardi ile evlenen ve golcü oyunun menajerliğini yapan Wanda Nara'nın eşinin Real Madrid'de forma giymesi için İspanyol kulübüyle pazarlıkları yürüttüğü biliniyor. Icardi'nin yıllık ücret için anlaşma sağlaması halinde eflatun-beyazlılar, 110 milyon Euro'yu Inter'in hesabına aktaracak ve bir zamanlar Barça alt yapısından yollanan Arjantinli santrfor yeni sezonda La Liga'da Katalan ekibi ve Messi'nin en büyük rakibi olacak.