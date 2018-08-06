Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan hikayede Donk, Denayer gibi zoraki kahramanlar vardı. Şimdi eksik olan Denayer'in yolunu gözlüyorlar, bir de sakat Mariano'yu. Belhanda bu takımın oyun aklı olmaktan uzak. Futbolda "sahte 9" diye oyun kurgusu var ama "sahte 10" diye bir terim yok. Faslı oyuncunun performansı resmen "sahte 10"!.. Fernando'yu Donk'un önünde kullanmak zorunda olan Terim, Donk'un defanstan taşıdığı toplardaki verimsizliğe, ancak Emre Akbaba transferiyle ile çare bulabilir. Fernando, 6 numara pozisyonuna geçer, 8 oynamayı sevdiğini söyleyen Belhanda da Emre'nin arkasında orta sahayı tamamlar.

Akhisar, iki farkı yakalayabileceği 3 net pozisyonun dışında şut istatistiğiyle Aslan'ı yere serdi ama atamayana da atarlar işte... Eren'in golü maçı uzatmaya taşıdı. Kupa finalinde Fenerbahçe ve dün gece Galatasaray karşısındaki oyunuyla Akhisar iki kupayı da hak eden taraftı. Ligin sezon finalinde kaçırdığı penaltılara bir yenisini ekleyen Gomis de Akhisar'ın hakkını teslim etti.

Cüneyt Çakır'ın sarı ve faul dediği pozisyonda VAR odasının çağrısına cevap verip ekran başına gitmesi bence hatalı. Kart, kırmızı olmalıydı ama sarı çıkartan Çakır'ın o kararından dönmeyeceğini bile bile ekrana koşması da "VAR promosyonu"ydu. Hazırlık dönemini menajeri sayesinde yıllık kazanç polemiğiyle geçiren Gomis'in oyuna katkısı yine yok, Feghouli'de kıpırdanma var ama bu kadronun Devler Ligi'ne yetmeyeceğini zaten sezon biterken de herkes biliyordu. "Bu stoperlerle olmaz" demek kolay... "Peki hangi parayla?" demek de daha kolay...