Bu sezon İngiliz ve İtalyanların lig başlarken transferi kapatma kararı çok tartışıldı ama gördük ki doğru bir karar almışlar. Geçen hafta Malatya deplasmanında kaybeden Fenerbahçe'nin, Galatasaray'a kaybederken iyi mücadele eden ve iyi pas yapan Göztepe karşısında zorlanacağı aşikardı. Üstelik Giuliano ve Josef de Souza'da satıldığı için Cocu, elindeki kadro derinliğini kaybetmişti. Soldado, Slimani ya da son iki sezondaki santrforlar... Fenerbahçe'de temel mesele santrfora topu getirecek adamların kalitesi ve bir oyun planı olmaması. Dönüp geriye bakın son üç sezonda Galatasaray ve Beşiktaş'ın santrforları kaç gol atmış. Son iki yıldır Fenerbahçe'nin her puan kaybında "Josef de Souza - Mehmet Topal birlikte oynamaz" klişesinin arkasına saklananlar dünkü mağlubiyeti nasıl açıklayacaklar ki? Cocu'nun takımı beklerinden yeterli hücum desteğini almıyor ve maalesef böylesine kötü bir zeminde sabırlı pas oyunu oynayabilmek de mümkün değil. Hollandalı teknik adamın kendi oyun felsefesini bu hafta gelecek olan transferlerle sahaya yansıtabilmesi için bir aya ihtiyacı var.

Yeni başkan, yeni hoca ama üç maçta iki mağlubiyet... Elbette ki kredileri sınırsız ama kabul edelim her şeyi planlı yapıyormuş gibi davrananların, aslında bütün planı transferin son haftasına endeksliymiş. Mevcut ekonomiyle aslında onlar da haklı çünkü geçmiş yönetimden 600 milyon Euro'luk bir enkaz teslim aldılar.

Göztepe sahasındaki ilk maçta Malatya'ya kaybetmişti. Yeni hocasıyla ve çok özel tribünleriyle bu maça yüreklerini koyacakları ortadaydı.