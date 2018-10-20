Milli takım araları sonrası ilk maçlar her zaman kapalı kutudur. Milli takımlara gidenlerin yol yorgunluğu, gidemeyenlerin ise tesislerdeki düşen temposu her takım için handikaptır. Galatasaray, sezon başından beri bütün maçların ilk yarılarını çöpe atıyor. Dün de aynısını yaptılar ama 39 dakikada 3 sakat vermek büyük talihsizlikleriydi. Mariano, geçen sezonu aratıyor. Nagatomo da olmayınca Galatasaray'ın beklerinden aldığı hücum desteği sıfıra iniyor. Bir de buna Belhanda'nın top kayıpları eklenince ortaya çekilmez bir 45 dakika çıktı.

Bursaspor ilk yarıda sahada yoktu. Teknik direktör Samet Aybaba'nın 1 galibiyet alabilen takımı ikinci yarıda kendine geldi. Yakaladıkları pozisyonlarla Galatasaray golü bulmadan farkı da açabilirlerdi. Penaltı öncesinde topu kaptıran Belhanda, Eren'e yaptığı asistle hatasını affettirmiş olabilir ama Galatasaray hâlâ saha içinde bir oyun lideri arıyor. Zaman zaman Ndiaye buna soyunuyor ama ayağına top gelince futbol oynandığını sanan Sinan'ın artık kanatta düşünülmemesi lazım.

Dün akşam elbette Fatih Terim'in oyunu değiştirecek taktik hamleleri, erken üç değişiklik yüzünden mümkün olmadı. Böyle maçlarda sahadaki 11 adama ve tribündeki taraftarın desteğine kalırsınız. Galatasaray'ın Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ni bir arada götürecek kadrosu zaten yokken bunca sakattan sonra Dimyat'a pirince giderken eldeki bulgurdan olmak da var. Ligde bu bulgurun hesabını ilerleyen haftalarda iyi yapmaları lazım...