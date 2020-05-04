Fransa'nın 'Sezon bitti' kararıyla bulutlanan Avrupa futbolu, İtalya ve İspanya'da kulüplerin 'ligi bitireceğiz' ısrarıyla güneşi gördü. Şimdi bir Avrupa turuna çıkalım ve futbol özlemi ne zaman sona erecek, sorgulayalım…

İngiltere'de Premier Lig'in haziranın 2. haftası başlaması hedefleniyor. Takımlar 20 Mayıs sonrası toplu idman yaptıktan sonra bugünlerde ağırlık kazanan fikir, kalan maçları Londra'da Wembley başta olmak üzere 8 tarafsız sahada oynamak.

İspanya'da sadece futbolcular değil tüm sporcular bugünden itibaren bireysel idmanlara başlıyor. La Liga'da da toplu idmanlar için belirlenen tarih 17 Mayıs. 11 haftası kalan ligde tek merkez, tarafsız saha projesi yok.



İTALYA'DA KULÜPLER KAZANDI

İtalya'da tartışmalardan galip çıkan oynama ısrarını sürdüren kulüpler oldu ve hükümet bireysel idmanlara bugünden itibaren izin verdi. Serie A'da 17 Mayıs'ta tam takım idmanlar yapılabilecek. 12 haftası kalan ligde salgından yoğun etkilenen Kuzey bölgesi takımlarının maçlarını başka bir şehirde oynama ihtimali var. İtalyanların hedefi ligi haziran ortasında başlatmak.

Bu hafta sonunda Bundesliga'da maçların oynanması hedeflenen Almanya'da çarşamba günü Merkel ile yapılacak görüşme sonrası federasyonun tarih olarak 15 Mayıs'ı açıklaması bekleniyor. Almanya'da bizde olduğu gibi protokol hazır, maçlarda stattaki insan sayısı, 100'ü geçmeyecek.



KOMŞU HAZİRANI BEKLİYOR

Portekiz'de lige dönüş için açıklanan tarih 30-31 Mayıs. Rusya, Ukrayna ve Polonya da bu ayın son hafta sonunda topu santra noktasına koyacak. Bosna'da belirlenen tarih 7 Haziran. Sırbistan da Mayıs ayının sonunda futbola kavuşacak. Komşu Yunanistan'da 6/7 Haziran tarihi iple çekiliyor. İsveç'te lig 14 Haziran'da, Danimarka'da ise 17 Mayıs'ta başlayacak. İsviçre de ay sonunda kepenkleri kaldıracak.

Finlandiya, Norveç ve İzlanda'da normal sezonun başlangıç tarihi, belirsizliğini korurken Avrupa'da lige son noktayı koyduğunu açıklayan iki ülke var. Fransızlar, 1 Eylül'e kadar tüm takım sporlarında 10 kişiden fazla grupların idman yapmasını yasaklarken, PSG'yi şampiyon ilan ettiler. Hollanda ise Ajax'ı şampiyon ilan etmedi ama lig sıralamasını Avrupa kupaları için UEFA'ya kabul ettirmeye çalışıyor.



UEFA 27 MAYIS'A KİLİTLENDİ

UEFA cephesinde ise kritik tarih 27 Mayıs. Bu tarihe kadar liglerini tamamlayamayacaklarını bildirecek ülkelerde, Avrupa bileti ve küme düşme hattında puan eşitliği varsa UEFA, play-off ile bunun çözülmesini istiyor. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde ise tüm Avrupa ağustos ayını bekliyor. O tarihte ülkeler arasında uçuş yasağı kalkmadığı takdirde UEFA'nın B planı, Şampiyonlar Ligi'ni İstanbul'da Final 8 turnuvası olarak oynatmak...

Futbolda yeni sezona en erken eylül ayında dönülebilecek ve Şampiyonlar Ligi&Avrupa Ligi, 15 Ekim'de başlayacak. Transferin ise liglerin tamamlanmasının ardından 4 Ağustos'ta açılıp ekimin ikinci haftası bitmesi planlanıyor.. Futbolu seven, hayatını futboldan kazanan herkesin hayallerindeki bu takvime kavuşması dileğiyle...