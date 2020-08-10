Rüzgarı tersine çevirir!

SABAH SPOR, Kartal’ın 1 numaralı hedefi Balotelli’yi mercek altına aldı: İtalyan oyuncu, Burak Yılmaz’dan boşalan mevki kadar Beşiktaş’ta “Yıldızlar gidiyor” rüzgârlarını da tersine çevirebilecek karizmaya sahip... O dizginlenebilir biri değil

Sorun çıkarmayan Mario Balotelli, sadece Beşiktaş'ın değil dünyanın her takımında banko oynar ama işte o "sorun" kelimesi kariyerinin özeti. 20 yıl önce Anelka ne ise 12 yıl önce Balotelli o idi. Bugün de Mbappe… Genç, kuvvetli, hızlı, dağıtan ve bitirici noktada ölümcül olan santrforlar… Burak Yılmaz'dan boşalan mevki kadar Beşiktaş'ta Caner, Gökhan ve Elneny'nin ayrılığıyla birlikte esen "Yıldızlar gidiyor" rüzgârlarını da tersine çevirebilecek karizmaya sahip Balotelli. Her ne kadar tribünlerde taraftar olmayacaksa bile Pascal Nouma'dan beri Beşiktaş taraftarının "Deli" santrforla bütünleşme hasreti için zaten 3 yıldır Balotelli sürekli manşetlerdeydi. Nice'teki gibi oynarsa Beşiktaş'ta kral olur..







KAYMAKLI ŞÖBİYET GİBİ…

Zidane'ın Materazzi'ye kafa attığı finalin ardından Thierry Henry "Bir adamı gettodan çıkartabilirsiniz ama içindeki gettoyu asla" demişti. Balotelli dizginlenebilecek bir adam değil. Ne Mourinho ne Mancini bunu başarabildi. Anelka gibi 18 yaşında gelen şöhreti kaldıramayan Balotelli'nin futbol yeteneği her kulüp ve teknik adam için "Deneyelim, belki bizde akıllanır" dedirtiyor. Zayıflamak isteyen insanın önüne konan koca bir porsiyon kaymaklı şöbiyet gibi Balotelli.. İtalyan oyuncunun sorunu saha içinde değil. Her seferinde beyaz sayfa açıyor ama gelin görün ki çabuk sıkılıyor ve her seferinde "Bu hayatı kafama göre yaşarım" fikri galip çıkıyor.



BONSERVİSİ 150 MİLYON OLURDU!

Burak 35 yaşında peşini bırakmayan sakatlıklara rağmen oyuna ve takımına kendini veren bir profesyoneldi ama artık yok. Balotelli elbette onun vurduğu kafaları vurur, defans arkasına sarkar, İtalyan Milli Takımı'nda bir dönem bile olsa santrfor olmak zaten bütün soru işaretlerinin cevabı ama sorun Mario Balotelli'nin 12 yılda 6 kulüpte hiçbir sezon 30 maçın üzerine çıkamamış olması. 30 yaşında ve son 3 sezonda her seferinde son kurşununu atar gibi takım değiştiriyor. Sorunsuz bir Balotelli 27-28 yaşına kadar her şeyi doğru yapsa zaten bonservisi 150 milyon Euro olurdu.. Bonservis maliyeti olmadığı için Beşiktaş onu 2.5 milyon Euro altında bir maaşa ikna edecekse elbette ki denemeye değer.



14

Balottelli, İtalya Milli Takımı formasını 36 kez giyerken 14 gol attı.



21

İtalyan oyuncu kariyerinin en yüksek piyasa değerine (32 milyon Euro) 21 yaşındayken M.City formasıyla ulaştı.



282

Bu sezon Brescia'da 19 maça çıkan ve 5 gol atan Balottelli, 282 dakikada bir ağları sarstı…



3 İHTİMAL DAHA VAR!

Beşiktaş yönetimi Balotelli'de sorun çıkması halinde Seferovic, Ze Luis ve Akpom için de nabız yokluyor

Siyah-beyazlılarda Mario Balotelli dışında yönetimin üzerinde durduğu başka forvetler de var… Benfica'da forma giyen Haris Seferovic için Kartal kiralama teklifini iletti. Bu sezon 30 lig maçında forma giyen ve 5 gol atıp 4 kez de asist katkısı yapan İsviçreli forvetin de Beşiktaş'a sıcak baktığı öğrenildi. Listedeki bir diğer isim olan Ze Luis için ise Porto'nun 10 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istemesi sebebiyle transfer tıkandı. PAOK forması giyen Akpom için Yunan ekibine yapılan 2 milyon Euro'luk teklif için henüz geri dönüş sağlanamadı.