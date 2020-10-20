Dakika 43'tü; o ana kadar "yerse altından kalkamaz" futbolu oynayan Galatasaray, penaltı ile 1-0 öne geçmişti… Etebo atıldı, frikikte Fatih sol direğin dibinde bekleyip, sağ köşeye atılacak bir plaseyi çıkartamayacağının hesabını bile yapamadı. Bu kaleci 34 yaşında ve tecrübeli. Milli araya girerken, 7 maçın etkisi ile şarjı biten Galatasaray'da Terim'in Kasımpaşa yenilgisine olan kızgınlığı soğumamış olsa ki Arda-Feghouli ve Belhanda'yı kulübede oturttu… Alanyaspor'un forvet hattı Galatasaray'dan daha inandırıcıysa burada büyük bir yanlış vardır. Bir tarafta Bakasetas, diğer tarafta mecali olmayan Emre Akbaba… Çağdaş Atan'la sezon başından beri ayağa pas oynayan Alanya, ikinci yarının ilk 20 dakikasında kontrol ettiği oyundan skoru bulamadı. Babel'in eliyle sonuçlanan VAR kararı olmasa maç aleyhlerine dönebilirdi.

Terim'in takımında sadece Akbaba değil, sonradan oyuna giren Ömer ve Emre Kılınç'ın da ayakları yere sağlam basmıyor. Linnes'in varlığı ise yokluk gibi… Galatasaray maaş indirim meselesini polemiğe çevirerek içinde kaos yarattı. Dünyada birçok kulüp indirime gidiyor. Real Madrid'de Sergio Ramos bunu kabul ediyorsa, Belhanda ve Feghouli de kabul edecek. Dün maçın ikinci yarısında Arda yerine Ömer'in tercih edilmesi, ilginç bir karar. Galatasaray'ın orta sahası elbette sorunlu ama sürekli bu sorunu konuşursanız, diğer onca soruna çözüm getiremezsiniz…