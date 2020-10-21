Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bülent Timurlenk Tabelayı değiştiremediler
BÜLENT TİMURLENK
21 Ekim 2020, Çarşamba BÜLENT TİMURLENK

Tabelayı değiştiremediler

Yüz yıllık kulüplerin tarihleri boyunca oluşturdukları bir kulüp ve kazanma kültürü vardır, R.Madrid, 'ta olduğu gibi. Dün Şampiyonlar Ligi tarihinde mazisi 11 ve 6 yılla sınırlı iki takımı, geçen sezon yarı finalisti ve 'in şampiyonu apoletiyle santraya yürürken görmek ilginçti doğrusu. İyi başlamak mühim ama tabelayı değiştirmek kaydıyla. Crivelli, Deniz ve İrfan Can ile üç pozisyon yakalayan , 23.5 yaş ortalamasıyla oynayan Leipzig'e iki hızlı pozisyonda yakalandı. Angelino'nun nefis asisti taçlandıran nefis kontrolü ve dönüp vurduğu şut… 2. gol de bu seviye için ölümcül bir hata. Stoperiniz orta sahaya topla çıkarken pres yer, Epureanu da yedi ve orta dörtlünün solunda uçan Angelino yine doğru yere kondu ceza sahasında ve kolay bitirdi. İlk yarıda 59 km koşan Almanlara 56 km ile cevap veren yaş ortalaması 3.5 daha yüksek Başakşehir'in 2. yarıda bu tempoya vereceği cevap mühimdi.. Gol bulamadılar ama ayakta kalmayı başardılar, oyunu domine de ettiler. Elbette bunda skoru almış Almanların "önümüzdeki maçlara bakacağız" kafası da etkili oldu. Leipzig iyi futbol oynamadan rakibin hatalarını affetmeyen Angelino ile galip gelirken, 'un ikinci yarıda M.Topal'ı oyundan aldığında Mahmut'u yine düşünmeyip 'yı sahaya sürmesi ve Crivelli'yi kanada atıp Visca'yı merkeze çekmesi tabelayı kabullenmeyen cesur teknik adam hamlesi...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
SON DAKİKA