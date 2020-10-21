Yüz yıllık kulüplerin tarihleri boyunca oluşturdukları bir kulüp ve kazanma kültürü vardır, R.Madrid, Juventus'ta olduğu gibi. Dün Şampiyonlar Ligi tarihinde mazisi 11 ve 6 yılla sınırlı iki takımı, geçen sezon yarı finalisti ve Süper Lig'in şampiyonu apoletiyle santraya yürürken görmek ilginçti doğrusu. İyi başlamak mühim ama tabelayı değiştirmek kaydıyla. Crivelli, Deniz ve İrfan Can ile üç pozisyon yakalayan Başakşehir, 23.5 yaş ortalamasıyla oynayan Leipzig'e iki hızlı pozisyonda yakalandı. Angelino'nun nefis asisti taçlandıran nefis kontrolü ve dönüp vurduğu şut… 2. gol de bu seviye için ölümcül bir hata. Stoperiniz orta sahaya topla çıkarken pres yer, Epureanu da yedi ve orta dörtlünün solunda uçan Angelino yine doğru yere kondu ceza sahasında ve kolay bitirdi. İlk yarıda 59 km koşan Almanlara 56 km ile cevap veren yaş ortalaması 3.5 daha yüksek Başakşehir'in 2. yarıda bu tempoya vereceği cevap mühimdi.. Gol bulamadılar ama ayakta kalmayı başardılar, oyunu domine de ettiler. Elbette bunda skoru almış Almanların "önümüzdeki maçlara bakacağız" kafası da etkili oldu. Leipzig iyi futbol oynamadan rakibin hatalarını affetmeyen Angelino ile galip gelirken, Okan Buruk'un ikinci yarıda M.Topal'ı oyundan aldığında Mahmut'u yine düşünmeyip Demba Ba'yı sahaya sürmesi ve Crivelli'yi kanada atıp Visca'yı merkeze çekmesi tabelayı kabullenmeyen cesur teknik adam hamlesi...