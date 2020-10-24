Sadece 4 ay önce Trabzonspor'un Kadıköy'de 3-1 kazandığı kupa yarı final maçının rövanşındaki iki takımın 11'ini bir yabancının önüne koyup, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un geçen hafta sahaya çıkan 11'leriyle karşılaştırmasını isteseniz gözlerine inanamaz ve "4 ay değil 4 yıl demek istediniz galiba" der. Fenerbahçe'de o maçtan Altay ve Gustavo, Trabzonspor'dan ise Uğurcan, Pereira, Abdülkadir ve -oynarsa- Nwakaeme olacak yarın akşam sahada. İki yeni teknik adam, iki yeni hoca ve geçen sezona göre rolleri değişmiş iki takım. Lige iyi başlayan Fenerbahçe'yi en iyi özetleyen aslında Ozan'ın Pelkas'ın adını hatırlamayıp "Yunanistan" diye seslenmesi. Yeni ve oturmamış bir takım ancak böyle özetlenebilir. Fenerbahçe'nin Gustavo- Ozan-Sosa'lı orta sahası, Başakşehir örneğinde olduğu gibi Trabzon'a ağır gelecek. Newton'un eli Flavio'nun dönüşüyle kuvvetlense de Gökhan (Nazım) ve Caner'in bindirdiği kanatlarının savunmasında bir hayli başı ağrıyacak görünüyor. Karagümrük ve Göztepe maçlarını kazanırken son dakikalarda Altay'ın yeteneğine sığınan F.Bahçe maçın favorisi.. Trabzon, kaybettiği iki büyük maçın (Beşiktaş ve Başakşehir) ardından Kadıköy'den yenilmeden çıkarsa nefes alır. Aksi takdirde sezon içinde en kolayı bedeli hocalar öder ve Newton ile yollar ayrılır.







BEŞİKTAŞ'TA TEDAVİ İÇİN TEK İLAÇ 3 PUAN

Geçen sezon pandemi arası sonrası lige Antalya mağlubiyetiyle giren Beşiktaş, ertesi hafta Denizli deplasmanında 5 gol atıp kazanmış ve sezonun son 8 haftasında 6 galibiyetle Sergen Yalçın "Gemiyi limana yanaştırdı" dedirtmişti. Şimdi yeni sefer ve bu kez dümeninde Sergen Yalçın'ın olduğu takım yine fırtınanın içinde kaldı. Milli ara sonrası bir haftayı da bay geçince 3 haftalık maç eksiği olan Beşiktaş'ın kanat oyuncularının sakatlığı büyük baş ağrısı. Bu sezon 4 maçta da kalesinde gol gören Beşiktaş'ın Denizli'de kazanması için şifre de kalesini gole kapatması çünkü ev sahibi takım iç sahadaki iki maçında da gol atamadı. Bay haftanın da getirdiği puan eksiği, puan tablosuna bakan Beşiktaşlıların moralini yeteri kadar bozuyor. Galatasaray gibi Beşiktaş da yönetim- teknik adam arasındaki transfer geriliminden yara aldı. Beraberlik bile o yaradaki enfeksiyonu büyütür. Yaranın tedavisi için tek ilaç 3 puan...







8 MAÇLIK SERİDEKİ SAVUNMA ŞART

G.Saray'da bu sezon da ideal 11 kaosu var. Alanyaspor karşısına Arda-Belhanda-Feghouli'yi yedek bırakıp başlamanın taktik tercih olmadığı ortada. Belhanda-Fegouli'nin maaş indirim meselesi kangren olmuş da Arda'nın geçen hafta 11 başlamaması ve ikinci yarıda o dururken Ömer'in oyuna girmesi büyük muamma. "Atanın ve tutanın iyi olacak" ilkesinin G.Saray'da pratiği yok. Falcao güçsüz, Fatih ise net kötü kaleci. Etebo'nun yokluğunda orta sahası gevşeyecek G.Saray karşısında, bu sezon kaybettiği 5 puanı da evinde yitiren Erzurumspor'un elinde Novikovas gibi bu sezona damga vuracak çok önemli bir silah var. 4 galibiyetle başladığı sezonda son 3 maçta 7 puan yitiren G.Saray, geçen sezon 8 maç kazandığı serideki takım savunmasını geri getirmez ve sezonun sonunda 8 maç kazanamadığı serideki kolay kaybeden futbolunu oynamaya devam ederse; bu durumda rakibin adı bu hafta Erzurum haftaya A.Gücü, sonra Sivas, hiç fark etmez.