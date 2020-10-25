Dakika 62 idi; G.Saray kulübesinden Diagne ve Arda oyuna girecek, muhtemelen de Babel ve Falcao alınacaktı. Hollandalı'nın klas ayağından çıkan top ters kanatta Kolombiyalı santrforla buluştu. Atletico'nun stadı Calderon'da tribünleri ayağa kaldıran gollerinden bir benzerini attı Falcao. Evet golcünüz oyunun içinde kalacak, yıkılmayacak ama bir zahmet siz de ona pozisyon hazırlayacaksınız. G.Saray, Başakşehir deplasmanında kazanırken Etebo yoktu, sahadaki Feghouli ve Belhanda'nın yüzde 15 indirime isyanı o günlerde de vardı. Ne Galatasaray sonra orta sahasına transfer yaptı ne de bu iki oyuncu Florya'da greve gittiler. Ne olduysa Kasımpaşa mağlubiyetiyle oldu. Çok çalışmak yerine çok konuşan bir camia haline geldi Galatasaray ve favori olmadığı Alanya maçını da kaybetti. Favori olmamanıza neden olan ne eksiğiniz varsa düzelteceksiniz. Fatih yerine kaleyi Okan'a vermek doğru karar ama sahada ne yaptığını bilmeyen Ömer ile oyuna başlamak da bir o kadar tartışmalı. 21 gündür sahadan uzak olan Erzurumspor kötüydü. İlk yarıda tek şutlarının yanında kazandıkları penaltıyla 2. yarıya tutundular ama Özdilek'in takımında pas trafiği çok amatör düzeyde, rakip üzerinde baskı kuramıyorlar ve Falcao atıldıktan sonra en büyük silahları Arvydas'ı da sakatlık yüzünden kenara almak zorunda kaldılar. 3 maçlık hüsran sonrasında Galatasaray kazanırken, Başakşehir maçında olduğu gibi Taylan ve Belhanda iyiydi. Arda, 10 kişi kalan takımda oyunu soğuttu, sağ kanatta Omar hazır olmadığından önündeki Emre de zorlanıyor ve Feghouli'li maçlarda bu kanada yakın oynayan Belhanda diğer kanada yakınlaşınca Terim'in takımının tercihli yolu sol kanadı oluyor. G.Saray bu kadroyla daha hızlı futbol oynar mı? Zor. Ama ikiye birler, çalımlar ve eksik olan ceza sahası dışı şutlarla rakiplerini çözebilir. Fazlasını beklemek taraftarın hayali elbette… Hakem Arda Kardeşler, G.Saray'ın ilk golü öncesinde Babel'in mücadelesine faul çalabilirdi, çalmadı, Falcao'nun iki sarısından biri ağır. Her yüze temasta karta sarılmak oyunu süzememek demek…