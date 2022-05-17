Galatasaray yine başkanı Burak Elmas'ın iki basın toplantısı arasında bir maça çıktı. Elmas sürekli anlatıyor, aday olmayacağının flaş haber olacağını sanıyor ama sarı-kırmızılı camiada artık bu bıkkınlık veren öz eleştiriden yoksun basın toplantıları sayesinde oyunun kendisi unutuluyor... Adana Demirspor Süper Lig'in yeni takımıydı. Bu sezon Galatasaray'dan daha iyi bir forvet hattı ve orta saha üçlüsünü bir araya getirdiler. Yunus Akgün, Adana'daki maçın kahramanıydı, dün de attığı golden sonra "sevinmiyorum" jestini Kerem'in 'gol sevincine' bağlamak lazım. Sezonu genç Kerem'in üzerine yıkan Galatasaray, dün onun attığı golden sonra klasik gol sevincini yaşayamayacak kadar yorgun ve tatsız olduğunu görmüştür. Yunus ve Kerem bu can kırıklıklarının ardından gelecek sezon birlikte forma giyecekler... Barselona'ya kameralar kendisine yönelsin diye Arda Turan'ı götürmeyen, sonra da "Çok çalışıyor" diye anlamsız dakikalarda ona süre veren Domenec Torrent, dün Arda'yı tribünlere veda maçında kadroya bile almadı... Sebebi Arda'nın Fatih Terim ile olan fotoğrafıdır... Torrent kazandığı her kuruşu Burak Elmas'a borçlu. Sayesinde gelecek sezonun da parasını alıp Girona'da harcayacak... Burak Elmas ise Fatih Terim'in genel kurulda kendisinin ibra edilmemesi için çalıştığını iddia ediyor. Elmas, defalarca Fatih Terim'i konuşmaya davet eden iddialarda bulunuyor... Bir Kızılderili atasözü diyor ki: "Nehrin kenarında sabırla susup oturup beklersen, düşmanlarının nehirden cesetlerinin geçişini izlersin..." Fatih Terim susuyorsa, işte tam da bu yüzden ...