Galatasaray'ın sezonun ilk yarısında deplasmanlarda en kötü takım olan Gaziantep'i devirdiği 31 Ekim tarihinden sonra 4 ay boyunca yenebildiği tek takım Antalyaspor idi. Nuri Şahin o takıma devre arasında yaptığı takviyelerle önce dizilişi değiştirdi, ardından ortaya 20 Ocak'ta Çaykur Rize'de kaybettiği günden beri rakiplerine hiç 3 puan vermeyen bir takım ortaya çıktı. Dün de Galatasaray karşısında yenilmezlik serisini sürdüren Nuri Şahin, sezona şık bir imza atmış oldu.

Antalya'ya maç günü gelen, Kerem Aktürkoğlu'nu kulübeye çeken Galatasaray'ın dün sahada neyi iyi yaptığının pek de önemi yoktu. Çünkü bu sezon 14 mağlubiyet alan ve sezonu eksi 2 averajla kapatan takımın sezon boyunca yapamadıkları dün de devam etti.

İyi bir kaleci, çok iyi stoper ikilisine sahip olmasına rağmen kalesinde 53 gol gören sarı-kırmızılı takım, orta sahayı hafife almanın bedelini ağır ödedi.

İki başkan adayı dün maça iki saat kala listelerini verdiler. Bu kulübün bahar aylarını seçim atmosferinde geçirdiğini ve bunun hocasından, profesyonel çalışanına, futbolcusundan taraftarına kadar herkesi etkileyip oyunun kendisinden kopardığını sezon finalinde not düşmek gerekiyor.

Fernando Muslera, Galatasaray'ın istikrar abidesi. 11 sezon koruduğu Galatasaray kalesinde 5 şampiyonluk görürken, 5 farklı başkana da "Hoş geldiniz" demek zorunda kaldı ve 9 kez teknik adam değişikliğine tanıklık etti. Sadece bu tablo bile Galatasaray'ın kâbus sezonunu anlatmak için giriş cümlesi olabilir....