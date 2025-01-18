Geçen sezon şampiyonluk yolunda sezon ortasında kaybettiğin tek maç Hatay deplasmanı. Öncesinde bu deplasmanda 4-2 ve 3-0 yenilmişsin. Rakibin kadrolarından ve ruh halinden bağımsız sana ters geliyor. Sadece bu istatistik bile maç toplantısında taktik konuşmanın önüne geçer. Belli ki geçmemiş… Galatasaray karşısında o galibiyetleri alan Hatay kadrolarıyla kıyasladığımızda çok daha defolu, eksik, her şeyden önemlisi kalecisi Erce'nin cezalı olduğu bir takım vardı. İlk yarıda sarı-kırmızılı takımda Yunus ve Barış'ın kanatları bırakıp iç kulvarda sürekli top araması, Berkan'ın teknik yetersizliği nedeniyle kurulamayan oyuna çare olarak geriden stoperlerin attığı uzun toplar ve Osimhen'in boğuşması… Hercai ve de laubali bir futbol oynuyordu Galatasaray, golü de öyle yedi. İlk yarıyı Süper Lig'de bu sezon ilk maçına çıkan bir kaleci karşısında sadece 8 hücum ve bir isabetli şutla bitirmenin elbette bir telafisi 45 dakika vardı. İkinci yarıda fabrika ayarlarına döndü gibi görünebilir G.Saray ama bu Sara'nın yokluğunda kim oynarsa oynasın dublörü bile olamayacağını değiştirmiyor. Beraberlik golü sonrasında ev sahibini boğan Galatasaray net fırsatları ya harcadı ya da ofsayta takıldı. Icardi'sizlik böyle bir şey işte… Batshuayi değişikliği gereksiz, 90+5'te Jelert anlamsızdı. Okan Buruk momentumu bozan adam, belli ki kontrolü kaybetti. Hakem Cihan Aydın gözünün önündeki penaltıyı yabancı VAR'a bıraktı. İlk yarıda G.Saray'ın verilmeyen bir penaltısı var. Türkiye'de dokunulmayan adam MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu. Utanması olmadığından o koltukta oturmaya devam ediyor…