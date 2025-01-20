Futbolda oyuncu orijinal mevkisinde başlayacak diye bir kural elbette yok ama dün Mourinho'nun 11'i ve dizilişi ilginç bir başlangıç notu içeriyordu. Djiku, Kostic ve Nesyri dışında kalan 7 isim de kariyerlerini inşa ettikleri pozisyondan farklı bir görevle sahadaydılar. Mert ve Levent üçlü defansın iki ucunda, Fred 6 numarada, İrfan Can forvet arkasında ve bir kanat forveti olan Oğuz, orta dörtlünün sağında… Bunun iki sebebi olabilir. Mourinho, Lyon maçını hedeflerken Tadic'i dinlendirmek istemiş olabilir ama kart cezasından dönen Amrabat'ın, İsmail de sakatken kulübede başlaması ilginçti. Bir diğer sebep ise Portekizli hocanın arayışları sürüyor, 3'lü defansın önünde yeni kurgusunu arıyor. Bu arayış kısır bir ilk yarıyı beraberinde getirdi. Nesyri'nin direkten dönen topu, İrfan Can'ın cılız şutu. 33'te kendi adına maçın kader anına imza atan Adana Demir, net fırsatı Aliou ile harcarken, 45 dakika boyunca Maestro ile F.Bahçe orta sahasını süpürdü.

G.Saray'ın puan kaybı yaşadığı haftada temposu düşük, dizilişi problemli ve inandırıcılıktan uzak oyuna el atması gerekiyordu Mourinho'nun. Devrede giren Osayi ve Çağlar değil maçı çeviren 66'da giren Tadic'ti. Bu değişiklikten 10 dakika önce Yusuf Barasi atılınca 10 kişi kalmış Adana Demir, iki pozisyonda VAR kararıyla tabelayı 0-0'da tutarken bile sonun başlangıcı belliydi. Tadic, 3 dakikada 2 asistle, En-Nesyri de 5 dakikada 2 gol, 1 asistle ev sahibinin fişini çabuk ve rahat çekti. Mourinho, belli ki 3'lü defansla devam edecek. Bu üçlüde 1 ay sonra Mert ve Levent'in yerinde 2 yeni transferin oynayacağını söylemeye gerek var mı?