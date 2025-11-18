İspanya'dan tarihimizin en ağır mağlubiyetlerinden birini aldıktan sonra yerden kalkıp, play-off biletini almak büyük başarıydı... İspanyollar son maça hiç gol yemeden geldiler ve bu akşam milli takımı çok coşkulu desteklemesiyle tanınan Sevilla şehrinde kağıt üzerinde formalite olarak görünen maçı, ziyadesiyle ciddi oynayacaklar... Bu da taraftara saygının bir parçası. İspanya ile oynuyorsanız, oyunun planını onlar belirler... Sadece topa sahip olarak değil, geçiş hücumlarında da büyük potansiyele sahipler. Elbette hafta sonunda lig maçları başlayacağından iki takım da oyunun sertlik derecesini minimumda tutacaktır, öyle de olmalı zaten. Play-off sınavları öncesinde bundan daha iyi, daha sert test bulunmaz. 30 resmi maçtır kaybetmeyen İspanyollar, bize de yenilmezlerse İtalya'nın 31 maçlık rekoruna ortak olacaklar. Çalhanoğlu ve İsmail Yüksek'i arayacağımız kesin. Yine de bardağın dolu tarafından bakmak lazım, bu ikiliyle play-off'ları oynayacağız.