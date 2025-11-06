Şampiyonlar Ligi'nde ilk üç maçını kaybeden, rakip kalelere 5 isabetli şut atabilen, orta sahasında Taylor cezalı, Berguis sakat olan Ajax'ı gözüne kestirirsin. Kestirirken de Amsterdam Arena'yı ve Ajax formasının ağırlığını unutmaman gerekir. Galatasaray ilk 20 dakikada topa yüzde 80 sahip olurken Osimhen ile 2 pozisyon buldu. Rakip ön alan baskısı yapmıyor, hatlar arasını sıkı tutuyordu. Hatları kıracak adam maalesef sakattı: İlkay... Sara, o rolün altından kalkamadı. Kontrollü ancak üretkenlikten uzak, mutlaka bir şeylerin değişmesi gereken bir fotoğraf vardı ilk yarıda. Buruk, Sara'yı kenara çekip Barış' ı alarak 4-4-2 ye döndü. İlk dakikadan itibaren Galatasaray'ın hat kıran tek adamıydı. Barış'ın karanlık günlerinden aydınlığa çıkabilmesi için tabelaya etki etmesi gerekiyordu. Sanıyorum tüm Galatasaraylılar dün galibiyet kadar Barış'ın dönüşüne de sevinmişlerdir. İki penaltıyı da hazırlayan Barış, Yunus'un sakat olduğu takımda önümüzdeki haftalarda büyük ihtiyaçtı ve o ihtiyaca cevap verecek kafa berraklığına da ulaşmıştır. Singo'nun dönüşü mühim, Osimhen'in varlığı bile rakipleri telaşa sürüklüyor, Lemina yine nefis top oynadı ilk golde "İlkay kontrolü" yapıp Sane'ye kilit pası verdi. Dört maçta 9 puan artık çok fazla şeyi hayal ettiriyor. Okan Buruk'un omuzlarındaki "Avrupa'da başarılı olamıyor" yükü de uzun zamandır Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda kazanamayan Galatasaray'ın bu galibiyeti ile tam anlamıyla tarihe karıştı. Tebrikler Okan Buruk ve öğrencileri…