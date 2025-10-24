Stuttgart'ın Basel deplasmanında 2-0 kaybettiği maçı izlemeyen ya da istatistiklerine göz atmayanlar Alman ekibinin hücum üretkenliğini ıskalayabilir ama Tedesco bunun farkındaydı. O maçta topa yüzde 66 sahip olan, 29 hücum girişiminde 2.54 xG'ye rağmen gol bulamayan Stuttgart, Avrupa Ligi'nin en çok topla oynayan 3. takımıydı.

F.Bahçe ön alan baskısına gitmeden Alvarez'in dörtlü defansın önünde bırakıp 4'lü bir hat ve en önde En-Nesyri ile dizildi sahaya. Geçiş oyununda elde Nene ve Kerem gibi silahlar vardı ama en önemlisi Almanların hücum iştahını kırmaktı. Bunu başardılar. İlk yarıda Stuttgart, sadece 12 kez ceza sahasında topla buluşmuş, bekler iyi savunmuş, göbeği de Alvarez ve İsmail iyi kapatmıştı.

Bu oyun önde sağlam bir Jhon Duran isterdi ama penaltıyla gelen gol ikinci yarıda derinde bekleyen bir F.Bahçe'yi işaret ediyordu. Hatlar arasında neredeyse hiç kırılmadılar ve bu yarıda yüzde 70 topa sahip olan Almanlar sadece 3 hücumda kaldı. F.Bahçe'de maçın adamı Alvarez ve kaptan Skriniar. Kaleyi Ederson'un devralmasının da takıma güven verdiği ve Brezilyalı'nın gerektiğinde doğru oyun kurduğunu gördük.

İkinci yarısında iki kaleye de isabetli şutu olmayan maçı F.Bahçe, rakibi iyi analiz eden Tedesco'nun planıyla kazandı. Ligde yıpratan skorlar varken Avrupa'da 3 maçta 2 galibiyet mühim. Her yabancı hakem iyi olacak diye bir şey yok. Danimarkalı Kehlet dün saç baş yoldurdu. Alvarez'in kasıklarına gelen darbeye net kırmızı çıkardı, Stiller'i de ikinci sarıdan atmadı.