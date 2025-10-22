G.Saray'da Okan Buruk döneminde teknik kadro bunu istemese de oyuncuların rakiplere bakışı ikiye ayrılıyor... Birinci grupta Bayern Münih, Manchester United, Tottenham, Liverpool var. Kaybedilmiş olsa da Bayern Münih maçları da dahil olmak üzere G.Saray'ın Avrupa'nın devlerine karşı kök söktürdüğü, fizik kalitesinde soru işareti bırakmadığı sınavlar…



DOĞRU PLAN ŞART

İkinci grupta Slavia Prag, Y.Boys, Elfsborg, D.Kiev ve AZ Alkmaar gibi kadro kapasitesi olarak daha düşük, çantada keklik olmasa da göze kolay kestirilen rakipler. Ve bildiniz üzere bunlar karşısındaki hayâl kırıklıkları ve hüsranlar. Bugünkü sınavın şifresi de bu. Evet Bodo/Glimt yukarıdaki satırlarda tarifi ile 2. gruba giren bir takım ama ona karşı o birinci gruba oynadığınız konsantrasyon ve doğru oyun planı ile oynamanız lazım.



TAM BİR MAKİNE

Bodo/Glimt geçen sezon Avrupa Ligi'nde yarı finale kadar yürüdü. Orada dikkat çekici olan, turları geçerken iç sahada rakiplere kurduğu üstünlüktü. Yarı finalde elendikleri Tottenham ile bu kez Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında karşılaştılar. Ve tıpkı ilk deplasmanlarında olduğu gibi maç 2-2 sonuçlandı. İngilizlere karşı 132 km mesafe kat etmiş, sınırsız nefesi olan bir insan topluluğu değil adeta mühendislik harikası bir makineden bahsediyoruz.



HATA ARAYACAKLAR

Bugün G.Saray karşısında topu yine rakibe bırakıp hızlı hücum ararken ön alan baskısını da sıkı tutup, G.Saray'ın çıkışlarındaki hatayı arayacaklar. Okan Buruk'un takımının bu turnuvada derinde bekleyip geçiş oynaması gereken rakipler sırasıyla Liverpool, A.Madrid ve M.City… Zaten o kadrolar bunu size zorlarlar da… Set hücumlarında G.Saray'ın sezon başından beri belirli çizginin üzerine çıktığını ve ortaya bir referans oyun koyduğunu söylemek zor. Aksine rakibin bitiremediği hücumları cezalandırmakta daha mahirler. Liverpool galibiyetinin duvara posteri asılacak şanlı bir zaferden daha fazla değerinin olması için G.Saray'ın bu gecenin sonunda hanesinde 6 puan yazması gerekli.



POLEMİK GEREKSİZ!

'Frankfurt'ta 110 koştu, yok efendim o istatistik yanlıştı 119 koştu' polemiklerinden kimseye fayda gelmez. Eminim bu akşam Bodo, G.Saray'dan fazla koşacaktır. Ve onlar yine 120'nin altında kalmayacaklar. G.Saray'ın da kendi tabanı bence bu kadar. Bunu zorlaması gerekiyor.



FIRTINA ÇIKARMALI!

Elbette futbolda tabelalar çok koşarak değişmiyor. Frankfurt maçının kötüsü, Liverpool maçının yedeği Leroy Sane'nin tüm Şampiyonlar Ligi tecrübesi ile bu akşam söyleyebilecekleri olmalı. Ve elbette maestro İlkay... Arkadaşları oyununa ayak uydurursa G.Saray için bu akşam değil bu sezon birçok maçta tabela da kolaylaşır. Geçen sezonun fırtına adamı Osimhen bu sezon imzası, geç geldi, hazır değil, sakat, milli takım arası derken belki de sezon açılışını bu akşam yapacak. 80 milyon Euro ödenen bir santrforun Şampiyonlar Ligi ve derbilerde belirleyici adam olmasını beklemek G.Saray camiasının hakkı.



TAKTİK KAVGASI

Liverpool sınavından, çok farklı bir taktik kavga bekliyor Okan Buruk'u. G.Saray hücumlarında sakin kalmak ve aklını kullanmak, hatta hücumda doğru son vuruşu bulana kadar sabırlı olmak bu maçın kader anlarına imza atabilir.