Her milli araya girdiğimizde gündemin değişmez iki maddesi var. 1-Benim tuttuğum takımın x futbolcusu neden aday kadroda yok? 2-Benim takımımın y futbolcusu neden yedek kulübesinde?

Milli maçlar öncesinde kimse kulüp formasını üzerinden çıkarmıyor. Orkun ve Kerem'in de ülkeye dönüşüyle dün Süper Lig'den 3 futbolcu vardı sahada: Uğurcan, Abdülkerim ve Oğuz. Merkez santrforsuz oyunda yeteneği kısıtlı ama fizik kapasitesi yüksek, ikili mücadelelerde gözü pek Bulgarlar karşısında Kerem ile oynamak doğru görünmüyordu. İlk yarıda öyle de oldu. Montella, Can Uzun'u tercih edebilirdi. Elinizde Arda, Hakan, Kenan gibi Avrupa devlerinin değişmez yıldızları varsa komşu Bulgaristan'ı gözünüze kestiriyorsunuz ama böyle rakipler karşısında biz, İspanyollar kadar rahat değiliz. Pas trafiğimiz çok daha yavaş ve kimi zaman da riskli. Arda'nın nefis golüyle öne geçip o talihsiz golü yerken ayağı kayan Zeki'ydi. Kötü kramponlar seçmişler ki kayanlar Zeki ile sınırlı kalmadı.

Önce kramponlar sonra tabela değişti. Bulgarların hediye golünden sonra kusursuz bir fırtına izledik. Arda'nın muhteşem pası, Kenan'ın iki golde ayakta alkışlanacak bitiriciliği... Gürcistan sınavı öncesi tabelanın fişini erken çekip Çalhanoğlu ve Arda'yı daha fazla yormadık. Salı günü kazanıp önümüzdeki maçlara bakacağız.