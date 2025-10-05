10 kişiyle kaybetmemek çok önemli

Derbilerde favori dediğin, hakemin ilk düdüğüne kadar... Okan Buruk'un Liverpool maçı sonrası 11'ini değiştirmemesi doğru karardı. Kulübeden rotasyona girecek adamların form grafikleri salı gecesi oynayanlardan formayı almaya yetmezdi. Liverpool maçının Galatasaray'ı bu derbide Beşiktaş oldu. Sergen Yalçın'ın takımının geçiş hücumlarıyla gol arayacağı ortadaydı. Ev sahibi hücumda oyun tutturamazken Uğurcan'ın, Emirhan'ın kafasını çıkardığı ilk top büyük uyarıydı. Abraham'ın golü de Davinson'un atıldığı pozisyon da Galatasaray'ın rakip sahada kaptırdığı toplar ve eksik yakalanması sonucu geldi. Beşiktaş doğru alan savunmasıyla ev sahibine pozisyon vermezken Singo'yu kaybetmiş, iki kanadı Yunus ve Barış kötü oynayan Galatasaray için 46-60 arası çok önemliydi.

Enerji çok da tükenmeden ev sahibinin ön alan baskısına devam edeceğini düşünen Sergen Yalçın'ın 'geriden pasla çıkın' direktifi verip vermediği bilinmez ama Galatasaray o baskının ödülünü İlkay'ın golüyle aldı. Okan Buruk ikinci yarıya vasat oynayan Yunus'un yerine Leroy Sane ile başlayabilirdi. Hiç düşünmedi. İlkay çıkana kadar takımı ayakta tutan isimdi. Beşiktaş 1-1 sonrası set hücumlarında atak bitirememenin ve yakalanmanın tedirginliğiyle çok garantici oynadı. Dikine pası denemediler. Liverpool maçının yoğun temposundan sonra 63 dakika ezeli rakibine karşı 10 kişi oynayıp kaybetmemek de mühimdir.