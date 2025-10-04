Kocaelispor maçı gösterdi ki, derbide G.Saray-Liverpool maçındaki G.Saray rolüne Beşiktaş soyunacak. Okan Buruk'un takımı, büyük zafer sonrasında bir Anadolu deplasmanına gitse maça üstten bakıp gevşek davranabilirdi. Ama adı üzerinde derbi bu! Ne yorgunluk dinler ne de zafer sarhoşluğu. Milli ara öncesi galibiyet rekorunu geliştirmek için aynı ciddiyet ile taraftarların önüne çıkacaklar. Beşiktaş, Alanya kadar geçiş hücumlarında tehlike yaratırsa derbi her sonuca gebe. G.Saray'da bakalım Okan Buruk, Leroy Sane'ye forma verecek mi ya da Liverpool'u deviren ilk 11'ini bozmadan sahaya çıkacak mı? Beşiktaş'ta Abraham oynamazsa hızlı hücum silahı El Bilal Toure'nin en önde olması bir dezavantaj. G.Saray'da ise set hücumlarında fark yaratacak adam, Sara'nın yapamadıklarını fazlasıyla yapacak yetenek ve tecrübeye sahip İlkay Gündoğan. Kanat eşleşmelerinde Barış Alper, Gökhan Sazdağı üzerinde üstünlük kurabilir. Cerny özel bir oyuncu. Derbinin anahtar isimlerinden. Buruk yine Osimhen ile başlar. Ama geçmiş tecrübeler, Beşiktaş karşısında bir derbi kazandırmış olsa da bu kez Nijeryalı santrforu İcardi ile birlikte aynı anda kullanmamayı gerektiriyor. Hakem Yasin Kol'un hiç konuşulmadığı bir derbi diliyorum.