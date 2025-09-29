Avrupa'da kötü başlamış, ligde 6 maçta 6 puan kaybetmişseniz, yeni başkanınız sizinle yüz yüze görüşmüşse, taraftarınızın önünde kazanmak, kazanırken da biraz olsun ışıltılı futbol oynamak zorundasınız. Tedesco'nun Fred'i bir kez daha kulübede bıraktığı ama İsmail'i oynatıp Asensio'yu biraz olsun rakip kaleye yaklaştırdığı oyunda Fenerbahçe neden üretemedi.? En-Nesyri, Dzeko gibi duvar olabilen bir santrfor değil, Talisca da topu alıp yüzünü kaleye dönmek dışında takım oyununda yok ve Kerem'e gerekli olan işte bu al-ver'i yapacak duvarlar. Abdülkadir erken sakatlanıp, geçişteki hızlı adamını kaybeden Antalya'nın iki deplasman galibiyetinde ikişer golü 4'er şuttan bulduğu kısırlığı, Kadıköy'de gol bulmasını elbette zorlaştıracaktı. İkinci yarıda İsmail'in rakip sahada bütün ikinci topları alması oyunu ev sahibi için kolaylaştırırken statik oyun yine de net pozisyonu getirmedi. Nene, Fenerbahçe'nin hedeflerinin sağ açığı mıdır, tartışmalı ama penaltıyı kazandıran adamdı. Kısıtlı kadroya sahip Antalya'yı ayakta tutan adam Safuri idi ama o da bir yere kadar… "Evinde son 3 maçta da son çeyreğe tek gol farkıyla giren, Alanya maçında bunun faturasını ödeyen Fenerbahçe bir kez daha taraftarına rahat maç izletmedi" cümlesine itiraz olan 90+2'de Szymanski idi. Bardağın dolu tarafında Avrupa mesaisi ve ligde iki beraberliğin ardından kazanan bir takım var. Maçın adamı İsmail Yüksek.