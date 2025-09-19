Davinson-Abdülkerim birlikteliğini bozup Singo'ya forma vermek, Kolombiyalıyı da sol stopere çekmek, katılmam ama bir teknik adam tercihi. Sezon başından beri set hücumlarından daha çok geçişlerde kolay pozisyon bulan G.Saray, Yunus'un golü ile öne geçtiğinde her şey yolunda gidiyordu. Almanlar uzun süre o golün etkisinden de kurtulamadılar. İki deyim var bu maçı anlatmak için: Birincisi, bir çuval inciri berbat etmek. Golü atan Yunus, Doan'ın beraberlik golünde bireysel hatayı yapan adamdı. Yetmedi, rakibin 2. golünde de orta sahada topun kontrolünü kaybedip Can Uzun'un golünün hazırlığına el verdi. Şampiyonlar Ligi'nde 45 dakikada kalende 3 gol görüyorsan altından kalkmak zordur. Sadece Yunus değil elbet, Sane de basit top kayıplarıyla çok hücumu başlamadan ezdi bitirdi. İkinci deyim, güvendiğin dağlara kar yağması. G.Saray'a geldiği günden beri savunmanın sigortası olan, ligin en iyi stoperi kabul edilen Davinson, hem birinci golde hem dördüncü golde Uğurcan'ı bozup iki golü kendi kalesine attı. 5. golde oyunu Singo- Sara kurarken Davinson'un orta sahada ne aradığını da Okan Buruk anlatmalı. Tarihinizin en yüksek maliyetli kadrosunu da kursanız, basit hatalar yapmayacaksınız. Sadece basit hatalar değil, bugün 5. golün yeniliş biçimi bir sistem problemidir. Bu kadro Ahmed Kutucu maçı kurtarsın diye kurulmuş bir kadro değil. Okan Buruk, bir kez daha Avrupa'da büyük hayal kırıklığı yaşattı. Geçen sezonun başında Süper Kupa'daki 5-0'lık hezimeti hatırlayanlar, bugün benzer bir gidişatı görmüşlerdir