Geçen sezon Avrupa biletini bir puanla kaçıran Eyüpspor'un 2-2 berabere kaldığı maç kadrosundan, Galatasaray karşısına 10 farklı isimle çıkmış olması futbolumuzun 'istikrarı'dır! Galatasaray yine kapalı bir savunmayı aşmakta zorlandığı ilk 45 dakikayı oynadı. Okan Buruk'un Galatasaray'daki ilk günlerinde iki kanatta Kerem ve Yunus'un içeriye kat ettiği, Seferovic'in hareketsiz kaldığı fotoğrafın bir benzeri çekildi dün. Hazır olmayan İcardi, arada kanat değişseler de sürekli iç kulvara kaçıp Sara ve İlkay'la göbeği gereğinden fazla kalabalıklaştıran bir Galatasaray hücum hattı… İlk yarıdaki 330 pas, oyunun ağırlığını açıklamaya yeter. İkinci yarı başlarken İcardi-Barış Alper değişikliği gelebilirdi. Arjantinliyi oyunda tutup bir de üstüne duran topların sihirbazı Sara'yı erken oyundan almak maçı izleyen herkese "Yanlış hamleler" dedirtmiştir. Sonuçta kazanan teknik adam haklıdır, İcardi'deki ısrar, ne alaka oyunda denilen Kutucu'nun asisti tabelayı değiştirdi. Eyüp geçen sezondan çok geride. Bu sezon çok canları sıkılır. Geriden bu kadar riskli oyun kurulmaz. Barış Alper'in gelişi ile oyuna da renk geldi. Yine Boğa gibiydi, çok zorladı rakip kaleyi. Asistini de yaptı Yunus'a. Yunus da gol sevincinde Metin Oktay'a saygı duruşu yaparken Barış'ı yanına çağırıp, beyaz sayfaların en beyazını açtı milli oyuncu için. Osimhen ne yapıp edip Frankfurt maçına yetişmeli. Almanya'da muhtemelen geçiş oynayan bir Galatasaray göreceğiz. Bir gerçek var ki bu sezon atılan gollerde geniş alanları bulan Galatasaray çok daha fazla üretti. Perşembeye artık hayırlısı.