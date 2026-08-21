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BÜLENT TİMURLENK
21 Ağustos 2026, Cuma

BÜLENT TİMURLENK

Tekke’nin yap-bozu devam ediyor!

Bazen stada gelmiş ama maça gelmemişsindir. Trabzonspor ilk yarıda hem Fatih Tekke'nin hem de oyun tercihleri ile sahada vardı ama yoktu. Sakatlar, yapılacak transferlerderken elinizde Salah gibibir dünya yıldızı da olsa bu orta saha ikilisi ile maça çıktığınızda Avrupa kupaları seviyesinde işiniz zordur. Elbette her zaman Hamsik-Bakasetas ikilisi yakalayamazsınız. Ancak Kasımpaşa beraberliği sonrası söylediğim gibi Fatih Tekke'nin yap-bozu devam ediyor.Malinovskyi'yi kenarda bırakmak hata. Bouchouari yetenekli ama çok yumuşak. Onuachu'nun da sezona güçsüz başladığının altını çizmek lazım. Salah yeni evinde, taraftarının önünde çabaladı. Elinden geleni yaptı ama futbol bir takım oyunu. Aldığınız pasın da verdiğinizpasın da pozitifedönmesi lazım. 2. yarıda Trabzonspor fırsatlar yakaladı mı? Evet. Gol olsa maçı çevirebilirmiydi? Evet! Ama 90 dakikanınfotoğrafında eksikleri çok, hazır olmayan bir "Fırtına" izledik. Doğrusunu söylersem Budapeşte'de Tekke'nin takımının işi zor. Salah'ın transfer duyurusu, Liverpool'un neşe vemoral kaynağı Kearney'nin oynadığı filmlerle sosyalmedya ekibinin ortaya koyduğu performansıayakta alkışlıyorum. Yaratıcılıkları ve bu transferi Trabzonspor adına tüm dünyaya duyururkenki kaliteli işler inşallah Tekke'nin takımının oyununa da sirayet eder.

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