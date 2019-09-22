ERMAN TOROĞLU

Fenerbahçe'nin Alanya mağlubiyetinden sonra takımın yenilgisini unutturmak için saçma sapan bir oyun kuralı ihlali çıkardılar. "Taç atışı yanlış oldu. Gitti gol oldu. Arkasından ceza alanı içindeki pozisyonda yedikleri gole oyun kuralı ihlali" dediler. Eee pekala dün akşamdan sonra ne olacak? Fenerbahçe'nin attığı ilk golden önce pozisyon net şekilde aut. Ee ne olacak? Oyun kuralı ihlali mi var? Koca Fenerbahçe takımının yönetimi böyle ucuz şeyleri kovalarsa 1 hafta sonra başlarına bu gelir işte.

Şimdi Ankaragücü de itiraz mı edecek? Ki o taç atışına itiraz çok alakasız bir yorum itirazıydı. Dün akşam kabak gibi top auta çıkıyor. Hakem korner veriyor. Ankaragücü'nün rakibi Fenerbahçe değil. Bu maçta verilen o golden sonra sinirlendiler. 3 sarı kart yediler. Allah'tan atılmadılar.

F.Bahçe hücumda bir şeyler yapıyor. İdeal mi? Değil. Ama orta sahanın defansif bölümüyle arka tarafı saçma sapan işler yapıyor. Dün akşamki Ankaragücü bile bayağı pozisyon yakaladı. Zamanında iyi yerlere topu soksalar net gol pozisyonları yakalarlardı. Şunu net söyleyeyim. Fenerbahçe takımı çok gol yer. Atar mı atar. Ama her mağlubiyetten sonra oyun kuralı ihlalinden TFF'ye gidip ağlarlarsa bunun acısını dün akşamki gibi Ankaragücü çeker.

Maç 2-1. Atılan ilk gol korner değil. Peki kaleci Korcan'ın büyük hatası var diyeceksiniz. Evet, büyük hata yaptı. Ama korner olmasaydı o hatayı yapmayacaktı. Buyurun bakalım buradan yakın. Fenerbahçe her geçen gün tansiyonu yükseltecek. O belli. Onlar yükselttikçe şampiyonluktaki rakipleri de yükseltecek. Ortalık yangın yerine dönecek. Vallahi size bir şey söyleyeyim mi, bu tip kafalar olmazsa bize hangi iş düşerdi merak ediyorum. İşsiz kalırdık. Allah'tan bu zihniyet var Türkiye'de! Maçta kalite var mıydı? Yok. Biraz heyecan vardı o kadar. Ne yapalım? Türkiye'de keçiboynuzu yemeye alıştık.