Beşiktaş için sezon öncesi yapılan hazırlık maçlarından biri oldu. Beleştepe'si bile olan mahalle stadında, üstelik suni zeminde, B36 Torshavn takımına karşı Beşiktaş skoru düşük tuttu ve atmadığı golleri İstanbul'a bıraktı. Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan Gökhan Gönül, Caner Erkin, Medel, Adriano ve Babel gibi oyuncular güçlü tecrübeleriyle ve aldıkları sorumlulukla Beşiktaş'ı galibiyete kolay taşıdılar.

Yeni sezonda Atiba'nın rolünü Medel alacak. Şilili oyuncu orta alanı, Adriano'dan da destek alarak bir lider gibi yönetti. Medel kazandığı topları basit oynadı, riske girmedi. Hücumda ortaklık kuran iki Hollandalı Babel ile Lens sürekli kanat değiştirerek oynadı ve Beşiktaş'ın etkili hücumlarında rol sahibi oldu. Lens'in sol ayağıyla attığı gol öncesi topu göğsünde yumuşatıp önüne alması mükemmeldi. Lens güçlü olduğu sürece Beşiktaş'a katkı verir.

Şenol Hoca belli ki Negredo-Vagner Love ikilisine sıcak bakmıyor. Eğer yeni bir golcü gelmeyecekse Larin gol yolları için çözüm olamaz. Kanadalı Larin genç ve çabuk ama gol vuruşları konusunda istikrarlı değil. Yine de Negredo ile Süper Lig gol kralı Love'ı göz ardı etmemek gerekir.

Caner sakin oynadığı sürece Türkiye'nin en iyi bekleri arasında ilk 3'e girer... Maç boyu hatasız oynayan Caner, galibiyette pay sahibi olduğu gibi, her hücuma gittiğinde rakip ceza alanı içine öldürücü kesme ortalar yaptı. Lens'in golü öncesi Caner adrese teslim orta yaptı. Fabri sonrası kaleyi teslim almak Tolga için kolay değil. Deplasmanda Beşiktaş kalesine dönüş yapmak Tolga için bir şanstı. Hatasız oynadığı gibi geri paslarda topu oyuna sokma konusunda zafiyet yaşamadı. Belli ki ayaklarını da geliştirmiş...