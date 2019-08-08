GALATASARAY sezonu üç kupa ile kapattı, yeni sezon öncesi Süper Kupa'yı alarak moral kazandı. Bu başarının bir başka öyküsü de Terim'in Galatasaray'ın başında 20. resmi kupasını almasıydı. Terim, Türkiye'nin en çok şampiyonluk yaşayan teknik adamı olmasının yanı sıra adeta kupa koleksiyonerliğine de yenisini ekledi.

Akhisar, bir alt ligde mücadele edecek olmasına rağmen Galatasaray önünde az yabancıyla oynadı ve Süper Lig takımı görüntüsü verdi. Mehmet Altıparmak'ın öğrencileri topu Galatasaray'a verip mükemmel bir alan savunması yaptı. Akhisarlı oyuncuların dirençli mücadelesi Galatasaray'ın çok etkili olmasını ve bol pozisyon bulmasını engelledi. Kapanan Akhisar'ı açmak için takım oyunundan uzaklaşan Galatasaraylı oyuncular işi bireyselliğe döktü. Luyindama, Seri, Selçuk, Belhanda, Jimmy hatta Babel oyun kurma görevini üstlendiler. Bu bireysellik Galatasaray'ın keyif veren bir futbol oynamasını önledi. Çilingir rolünü üstlenen Belhanda, Akhisar kilidini mükemmel golle açtı. Ege temsilcisi direncini kaybetmeden Galatasaray ile kafa kafaya oynadı.. Yılların tecrübesi Burhan Eşer'in kafa vuruşu direkten çıktı diğerini de olağanüstü bir şekilde Muslera kurtardı. Galatasaray, çabuk, hızlı ve dikine oynayamadı. Onyekuru'nun hızına Feghouli'nin aklına ve çabukluğuna eğer son şansını iyi kullanırsa Emre'nin süratine ve Falcao gibi bir golcüye ihtiyacı var. Çünkü Jimmy ve Adem top ayaklarındayken oynayan futbolcular. Seri yine mükemmel oynadı. Fildişili yıldız, çevre kontrolünü mükemmel yapıyor. Oyunu radar gibi süzüyor, top tutmayıp çabuk oynuyor. En önemlisi rakibin markajına girmiyor.

Galatasaray'da Fernando'nun yeri dolmalı ve kanatlar da çabuklaşmalı.