YUSUF Yazıcı ısrarla "Ben Avrupa'da oynamak istiyorum" diyordu. Ve Yusuf Lille'e gitti. Trabzonspor yönetimi Yusuf sonrası orta alan için gereken planları yapmamış. Trabzonspor Yusuf'un oyun aklını, top kullanma becerisini, topla dikine hücuma çıkışını ve dışarıdan attığı şutları hep aradı. Yusuf'la mükemmel bir ortaklık kuran Abdülkadir Ömür yalnız kaldı. İlk yarı Sparta Prag önünde Trabzon'un pozisyonları vardı ama son vuruşu yapacak golcünün eksikliği fazlasıyla hissedildi. Trabzon'un 2-0 geriye düşmesi bireysel hataların bedeliydi. İlk golde boşa çıkan kaleci Uğurcan'ın hatası vardı. Obi Mikel henüz hazır değil. Trabzonspor'un orta alanı için Sosa- Abdulkadir Parmak ikilisi fiziksel olarak yeterli olmaz. Trabzonspor orta sahası direnç gösteremeyip rakibi karşılama konusunda sıkıntılar yaşayınca Sparta Prag göbekten kolay ve hızlı geldi. Kanga'nın 30 metreden attığı gol Trabzon orta sahasının rakibe şut atacağı alanı bırakmasının eseriydi. Ünal Kahraman doğru hamlelerle Trabzon'un maçı döndürmesini sağladı. Henüz hazır olmayan Obi Mikel'in yerine yeni transfer 1.95'lik Pivot santrfor Sörloth'un girmesiyle özgür kalan Ekuban baskıdan kurtulup daha çok topa hükmedince Trabzonspor toparlandı ve oyuna ortak oldu. Sol ayaklı Sörloth fizik gücüyle ve mücadeleci yapısıyla Sparta Prag savunmasının dengesini bozdu. Ünal hoca keşke oyuna Sörloth ile başlasaydı. Ekuban mükemmel bir gole imza koyarken, ikinci golün ve toparlanışın kahramanı Sörloth da Trabzon adına turu Akyazı'ya taşıdı.